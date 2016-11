Opinió Fomentar el treball

Fa setmanes que sentim per part de l’oposició que la crisi de BPA ha paralitzat l’acció del Govern. Diuen que no s’avança en alguns dossiers importants. Si bé és cert que l’afer BPA ha ocupat bona part de l’espai mediàtic del darrer any i mig, això no significa que el Govern hagi deixat d’avançar i de treballar en moltes altres qüestions importantíssimes per millorar la vida dels ciutadans. Aquestes iniciatives queden, malauradament, massa sovint a l’ombra.

Aquest és el cas de l’acció social del Govern que la setmana passada, el ministre Xavier Espot va tenir l’oportunitat d’explicar en el marc del debat monogràfic sobre polítiques socials. Amb la seva intervenció vam poder tenir una visió àmplia i detallada dels projectes, accions i serveis que s’estan implementant els quals confirmen que som un país que disposa de les eines necessàries per no deixar de costat cap dels seus ciutadans.

Quan parlem d’un país solidari, integrador i que aspira a garantir la igualtat d’oportunitats, tots coincidirem en la importància del treball com a eix d’integració social. Des d’aquesta òptica, vull recordar que quan Demòcrates per Andorra va iniciar el seu primer mandat, l’any 2011, hi havia 691 persones aturades inscrites al Servei d’Ocupació, i l’atur augmentava a un ritme del 15%, respecte l’any anterior. Hores d’ara, acumulem 32 mesos consecutius de creació de llocs de treball i el nivell d’atur se situa en dades del 2009. Dades positives que no ens han de fer caure en el conformisme i, en aquest sentit, el Govern ha fet i continuarà fent de la lluita contra l’atur la seva primera prioritat.

Per aquest motiu, un dels eixos de la política d’ocupació ha estat dotar de més recursos el Servei d’Ocupació per tal de poder fomentar i implementar polítiques efectives. Aquest és el cas dels dos programes ocupacionals que el Govern va posar en marxa fa cinc anys amb l’objectiu que les persones inscrites al servei poguessin ser contractades per les administracions o altres entitats públiques per tal de desenvolupar feines en benefici de la col·lectivitat, amb una durada màxima de sis mesos i finançats íntegrament pel Govern. Crec que podem afirmar que aquests programes han estat un èxit, tant pel nombre d’usuaris com pel fet d’haver permès que persones aturades retornessin al mercat del treball.

També cal destacar les iniciatives destinades a lluitar contra l’atur persistent a través dels programes duals per als aturats de llarga durada que combinen formació i pràctiques a l’empresa. Aquests programes han comptat amb 520 usuaris.

Pel que fa als joves, s’ha implementat el programa Focus 16/20 per ajudar els joves d’entre 16 i 20 anys que han deixat els estudis i no tenen una feina remunerada. L’objectiu inicial de millorar l’ocupabilitat amb programes de formació específics i fomentar la seva contractació amb un programa de pràctiques en l’empresa s’ampliarà l’any vinent als joves amb discapacitat, a partir d’una estratègia d’inserció laboral d’aquest col·lectiu que ha comptat amb l’aportació de les parts implicades.

El projecte de Demòcrates per Andorra prioritza la lluita contra l’atur i fomenta l’ocupació. L’acció de Govern avançarà en aquesta línia, amb la voluntat de donar resposta als nous reptes que plantegi la societat.