Opinió ‘Outlet’ per decisió del govern

El Govern d’Andorra va presentar el passat 8 de novembre el pla estratègic de turisme de compres en el qual s’inclou el Pas de Casa com una zona outlet amb la intenció «d’evolucionar la qualitat de l’oferta, que ara es basa en el tabac i l’alcohol», segons les paraules del ministre de Turisme, Francesc Camp. És evident la necessitat «d’evolucionar la qualitat de l’oferta» però la manera en que s’ha fet és, com a mínim, francament millorable. El Govern ha fet pública la seva proposta de presentar un pla estratègic de turisme de compres amb un total desconeixement de la realitat del teixit econòmic del Pas de la Casa i amb l’agreujant que ni tan sols el comú encampadà sabés res de les intencions del Govern. Aquestes, creiem, no són ni la millor manera ni les millors formes d’endegar una proposta per a que tingui èxit.

Ens sobta la voluntat de l’executiu de DA de voler convertir el Pas en un outlet. D’entrada desconeixem de quins estudis compta el Govern per determinar que el Pas pot ser una zona per esdevenir un outlet i no ho pogués ser qualsevol altra zona del país. La proposta és agosarada i el Govern la fa sense haver-ho consultat amb els implicats. Quin tipus d’accions es duran a terme perquè les botigues del Pas optin per ser outlets de grans marques? Perquè les grans marques han d’estar a la capital i les peces de roba d’altres temporades, que és el que es ven als outlets, han d’estar al Pas? I el més important, què passarà amb aquell botiguer que no vulgui canviar el seu negoci?

Sincerament, creiem que la proposta del Govern és poc pensada i gens consultada. Per constatar-ho, només cal fer una ullada a l’allau de crítiques contràries emeses des del Pas i des dels sectors implicats. Potser caldria recordar al Ministeri de Turisme i al Govern de DA que el Pas de la Casa és un poble dels de veritat, amb els seus veïns, els seus equipaments i, per descomptat, amb botigues i locals comercials; i no un centre comercial (d’un sol propietari) com la Roca Village. Potser així entendran que no poden fer amb el Pas el que vulguin i que el poble es mereix molt més que un apartat del pla estratègic de turisme de compres en el que se’l cataloga com a zona outlet, sense ni tan sols consultar als seus habitants. Malauradament, han hagut d’esperar a la reacció airosa des del Pas per matisar el pla i «deixar-lo en suspens» a no ser que els veïns i comerciants hi estiguin d’acord.

Per últim, també ens sobta (encara que malauradament ja no ens sorprèn), la inacció de l’òrgan de govern de l’actual comú encampadà. Lluny de buscar iniciatives per dinamitzar el consum al Pas de la Casa i a tota la parròquia, tasques que li corresponen, ens trobem amb un comú del tot paralitzat que no ha alçat la veu per criticar un pla estratègic que condemna el Pas a convertir-se en un outlet i a Encamp a seguir sent un poble de pas, sense vida i ple de comerços tancats.

Molts dels ciutadans d’Encamp, davant la situació, ja no saben què és pitjor: si que el Govern de DA s’autoimposi competències i faci el que vulgui sense consultar res, o si que el Comú d’Encamp sigui incapaç de fer res pels que residim a la parròquia. Tal com diu el refrany, és allò de «sortir del foc per caure a les brases».