Opinió Una política social del segle XXI

Andorra ha fet esforços durant les darreres dècades, a tots els nivells i des de tots els estaments i institucions, per tal d’aconseguir consolidar una societat cohesionada a partir d’un llegat històric que hem volgut compartir amb totes les persones que han contribuït a assentar les bases de l’Estat de dret, democràtic i social que és avui Andorra.



Les persones són l’actiu de present i de futur de qualsevol societat que es vulgui qualificar de cohesionada, solidària i justa i és per aquest motiu que han de ser considerades el centre de qualsevol política governamental. En aquest sentit, i més enllà de relegar-les a un paràmetre purament estadístic, des de Demòcrates per Andorra hem construït un model de política social que pren la persona com a un projecte de vida únic i irrepetible. Vam tenir l’oportunitat d’explicar-ho durant el debat monogràfic celebrat el passat 17 de novembre al Consell General i va quedar demostrat que, tant des de l’acció de govern com des del treball parlamentari, els Demòcrates hem centrat els seus esforços en assentar les bases d’un model de política social eficaç, eficient, solidari i responsable.



Agraïm públicament l’oportunitat que ens va brindar aquest debat per parlar de la feina feta, que vol dir fets i polítiques en actiu, i també per compartir el plantejament de futur d’una qüestió cabdal per a nosaltres. La nostra és una política social que no nega la diferència, sinó que potencia el valor de la diversitat; ni ofega el mèrit de l’esforç, sinó que fa coresponsables els ciutadans de mantenir i consolidar el seu benestar. La política social del segle XXI és aquella que no perpetua situacions de precarietat sota el mantell protector de l’estat i que, en canvi, dóna eines i instruments per superar-les. Només així aconseguirem avançar plegats i evitar que ningú no es quedi pel camí.



Com dèiem, les persones no són únicament receptores de serveis i destinatàries de recursos sinó i, per damunt de tot, portadores de capacitat i de talent. És imprescindible articular i implementar una política social que garanteixi el desenvolupament de totes elles i fugir d’un mal entès model de protecció que generi dependència del sistema. Cal invertir en les persones per empoderar-les i fer-les propietàries del seu destí.



Per consolidar aquest model de política social que defensem des de Demòcrates cal garantir uns fonaments en àmbits tan essencials com l’ocupació i l’accés de les persones al mercat laboral, l’economia i –en definitiva– el model de país que volem construir. La política social ha de ser pensada i executada des de la transversalitat si volem que abasti tots els àmbits de la vida, edats, condicions i situacions.



Aquesta és la vocació que ha guiat tota la feina desenvolupada amb l’objectiu de millorar el benestar de les persones: des dels infants, nens i joves fins a la gent gran. Totes les etapes de la vida són susceptibles de trobar-se davant de situacions de vulnerabilitat, amb més o menys risc social, per a les quals hem de tenir una resposta adequada a cada cas. Quan parlem de polítiques socials, doncs, ens referim a les persones i col·lectius que en són receptores: els menors desemparats, la gent gran, les famílies amb pocs recursos, les persones amb discapacitat, les víctimes d’abús o de violència, persones aturades i, en definitiva, persones i/o col·lectius susceptibles de patir algun tipus de discriminació.



La Llei de serveis socials i sociosanitaris que vam impulsar des del Consell General va ser el fruit d’un procés de treball transversal que va comptar amb la implicació directa de la multitud d’actors que, d’una manera o altra, són part indispensable en la construcció de l’Estat del Benestar. Creiem que el resultat d’aquest treball va ser un èxit col·lectiu que ara ens toca consolidar. Després d’anys d’expansió de l’Estat del Benestar i d’haver superat una crisi econòmica en què, gràcies a l’esforç col·lectiu, es va evitar la fractura social, ens pertoca adaptar allà que tenim als nous reptes i realitats.



A Andorra ja implementem una política social pròpia del segle XXI que té com a recepta magistral el protagonisme de les persones. Ni més, ni menys. El nostre compromís és seguir treballant per un país solidari amb els més febles, respectuós amb la diversitat i responsable amb la gestió dels recursos públics.

Vicepresidenta de la Comissió Legislativa d’Afers Socials