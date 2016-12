Opinió La loteria del conveni

S’acosta el Nadal i les tradicions que l’envolten. Dins d’elles, la de «jugar» i compartir amb familiars, amics i companys números de loteria dels diferents sortejos que s’organitzen a Espanya.

Dins d’aquest vessant fraternal-consumista del Nadal, de cop una guspira encén una estrella que em guia cap al Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda –el Conveni-: què preveu el Conveni sobre la tributació dels premis de les loteries espanyoles obtinguts per als residents fiscals a Andorra?

Abans d’entrar a analitzar l’aplicació del Conveni, cal recordar com tributen els premis de les loteries, lotos i travesses (‘quinielas’) a Espanya.

Històricament els premis de les loteries ‘públiques’ i els de les organitzades per determinats ens amb una vocació social como ara la Creu Roja i l’ONCE estaven exemptes de tributació en el moment de la seva obtenció. No així, però, a efectes de patrimoni, doncs els diners obtinguts o els béns en què es materialitzen tributaven i segueixen tributant segons el règim general.

No obstant, a final de l’any 2012 amb la finalitat de consolidar les finances públiques i augmentar els ingressos tributaris es va eliminar aquesta històrica exempció, establint-se amb efecte de l’1 de gener de 2013 un gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes que porta a la tributació en l’IRPF, l’impost sobre societats i l’impost sobre la renda dels no residents a un mateix tipus fix del 20 % de tots els premis de les loteries organitzades per l’Estat, les comunitats autònomes, l’ONCE, la Creu Roja i d’altres entitats que fins al moment havien estat exemptes.

Això va suposar que el ‘Gordo de Navidad’, ‘el Niño’, la Grossa, 11 de l’ONCE, sortejos de l’Or, així com els premis d’altres sortejos de loteries i els de primitives, travesses i altres lotos variades veiessin en la pràctica els seus premis reduïts en un 20 % per als respectius afortunats.

D’altra banda, val a dir que la resta de premis de concursos, rifes i sortejos que no estaven exempts de tributació, com ara els organitzats per diferents programes de televisió o per motius promocionals i publicitaris, segueixen estant subjectes a tributació als tipus ordinaris, i més elevats, de la base general de l’IRPF, de l’impost sobre societats o de l’impost sobre la renda dels no residents, segons correspongui en atenció a qui sigui el seu guanyador.

I és aquí on entra en joc el Conveni quan l’afortunat del premi és un resident fiscal al Principat d’Andorra.

En el Conveni no hi ha cap article dedicat de manera expressa a fixar on tributen els premis obtinguts per un resident d’un dels dos països en l’altre país, però, com a la resta de convenis que segueixen el model de conveni per evitar la doble imposició internacional de l’OCDE, hi trobem un article de tancament, en el nostre Conveni, l’article 20, que sota el títol «D’altres rendes» estableix que les rendes no previstes en els articles anteriors solament poden ser sotmeses a tributació en el país de residència fiscal del seu perceptor.

I aquest article 20 del Conveni és el que aplica a tots els premis obtinguts a Espanya per un resident fiscal a Andorra.

Per tant, els premis de qualsevol tipus obtinguts per un resident fiscal a Andorra des de l’entrada en vigor del Conveni no tributen a Espanya: doblement afortunats. La loteria del Conveni.

Ara bé, la sort també s’ha de treballar i en el supòsit dels premis sotmesos al gravamen especial sobre loteries i apostes del tipus del 20 %, com les loteries nadalenques de el ‘Gordo’, ‘el Niño’ i la Grossa, l’exempció no és automàtica, sinó que inicialment sempre s’aplicarà la retenció del 20% per part de l’Estat espanyol o la Generalitat de Catalunya en el moment del pagament del premi.

Per tant, si volem cobrar el premi addicional haurem de dedicar uns esforços a tramitar la seva devolució de la retenció del 20%.

En aquest sentit, no s’ha deixat res a l’atzar i està establert que la devolució es tramitarà pel procediment ordinari de sol·licitud de devolucions d’excessos de retenció suportades pels no residents fiscals mitjançant la presentació del model 210 de declaració juntament amb l’acreditació de la residència fiscal a Andorra a efecte de poder aplicar el Conveni. I com tot el que és bo sempre es fa esperar, no serà possible presentar la sol·licitud de devolució fins al mes de febrer de l’any següent al del cobrament del premi, moment en què s’inicia el termini de quatre anys per a iniciar els tràmits per recuperar el 20 % retingut en excés.

Vaja, que si aquest Nadal ens toca el ‘Gordo’, la Grossa o ‘el Niño’ (o totes i, això sí que és ser afortunat) gairebé podrem dir que ens ha tocat dues vegades, doncs rebrem el premi en dos anys consecutius amb un cobrament inicial del 80 % i un posterior l’any següent del 20 %. Bon Nadal.