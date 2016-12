Opinió Consultori fiscal

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors el nou escenari al Principat d’Andorra arrel de l’aprovació per assentiment en la sessió ordinària del Consell General del dia 30 de novembre passat del Projecte de llei d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal.

L’esmentada llei suposarà la implementació del Protocol modificatiu de la Directiva 2003/48/CE en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi. Posant en pràctica l’aplicació del nou estàndard global per a l’intercanvi automàtic d’informació de comptes financers aprovat en el de si de l’OCDE (el denominat CRS).

L’objecte i àmbit d’aplicació de l’esmentada llei regularà l’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal entre el Principat d’Andorra i altres estats (països de la UE i de l’OCDE) en el marc dels acords internacionals següents:

–Acord entre la Unió Europea i el Principat d’Andorra relatiu a l’intercanvi automàtic d’informació de comptes financers per millorar el compliment tributari internacional, signat el 12 de febrer del 2016.

–Altres convenis o acords internacionals que estableixin un intercanvi automàtic d’informació de comptes financers entre altres estats i el Principat d’Andorra amb aplicació de l’estàndard comú OCDE de les normes de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers.

La informació que es traslladarà de forma automàtica per part del Govern d’Andorra a les autoritats fiscals dels estats esmentats anteriorment es podria concretar en la següent:

• Nom i cognoms.

• Número d’identificació fiscal.

• L’adreça i la data de naixement dels contribuents residents a l’estranger amb compte a Andorra.

• Número de compte corrent.

• Tipologia de rendes (interessos, dividends i rendes atribuïdes a certs contractes d’assegurances, entre uns altres).

• Ingressos derivats de la transmissió d’actius i el saldo dels seus comptes.

És important destacar que la norma és d’aplicació tant a les persones físiques com a les persones jurídiques (entre altres, a les societats, a les fundacions i fins i tot a figures com els ‘trusts’). Les entitats financeres andorranes estaran obligades a identificar al beneficiari efectiu del compte, les estructures passives vinculades, així com la identitat de les persones que són les titulars d’aquestes.

Aquest intercanvi automàtic d’informació suposa que les entitats financeres andorranes estaran obligades a facilitar al Ministeri de Finances d’Andorra la documentació bancària o financera i, posteriorment amb caràcter automàtic, aquest transmetrà anualment a les autoritats fiscals dels estats membres.

L’intercanvi automàtic d’informació a Andorra serà aplicable amb caràcter general a partir de l’1 de gener del 2017 malgrat que la informació bancària amb transcendència fiscal no es posarà a disposició fins al juny del 2018 o al juny del 2019.

Per a aquells comptes preexistents en funció de si superen o no un milió de dòlars nord-americans titularitat de persones físiques. Els primers serien objecte d’intercanvi d’informació automàtic fins al 30 juny de 2018, però els segons fins al 30 de juny de 2019.

En relació als comptes preexistents titularitat de societats, només si superen els 250.000 dòlars nord-americans sembla que hauran de ser objecte d’intercanvi d’informació automàtica a partir del juny del 2019.

La informació arribarà de forma automàtica a les autoritats fiscals del país de la Unió Europea on les persones físiques o beneficiaris efectius siguin residents sense necessitat ni tan sols de la seva sol·licitud, la qual cosa òbviament està preocupant en gran manera a aquells contribuents que no tenen regularitzada encara la seva situació tributària a Andorra.

Atenent al fet que de forma imminent les autoritats fiscals dels països de residència coneixeran automàticament amb detall la titularitat i dades fiscals relatives als béns dipositats a Andorra, és summament important analitzar la casuística de cada afectat en relació amb els seus actius bancaris al Principat per procedir a una correcta regularització amb anterioritat a qualsevol actuació prèvia de les autoritats fiscals a l’efecte d’evitar la corresponent regularització i l’aplicació d’importants sancions.