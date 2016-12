Opinió L’advocacia impossible

Des del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra sempre estem actius. Però ser actius no vol dir que tota l’activitat que fem es publiqui. En aquest sentit, sempre hem dit que el Fòrum té dos tipus de funcions: una positiva de ser promotor de noves accions/projectes per la joventut d’Andorra i, una altra de negativa, la qual suposa resoldre tot tipus de problemes que afectin el col·lectiu jove. En ambdós funcions, el Fòrum és aquella institució que permet als i les joves fer d’intermediari amb les institucions andorranes. Avui, degut al deure que tenim front la nostra societat i, sobretot la jove, faré públic una d’aquestes accions negatives en les quals el FNJA ja porta temps treballant-hi.

Us escric aquest per comunicar-vos d’una situació en la que s’estan trobant molts i moltes joves (però també no joves) d’Andorra, recent graduats amb Dret. En aquest sentit, per poder ser advocat a Andorra, a partir del 21 del Gener del 2015, s’havia de tenir el certificat d’aptitud d’advocacia per ser advocat exercent i aquests joves havien de seguir el contingut de la Llei 48/2014, del 18 de desembre, de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi oficial d’advocats d’Andorra (publicada al BOPA el 21/1/16).

Concretament, el contingut d’aquesta llei establia que a partir de la data de publicació citada, per obtenir aquest certificat citat, s’havia de tenir un grau o bàtxelor en Dret, així com també el Postgrau en Dret Andorrà que oferia la Universitat d’Andorra (UdA) o, alternativament a aquest postgrau, un màster en dret que justifiqués que es posseïa el nivell 4 del Mates (Marc Andorrà de Titulacions d’Ensenyament Superior). Altrament, també establia aquesta llei que aquests criteris per obtenir el certificat d’aptitud serien aplicables fins el desenvolupament d’un reglament que concretés la llei en qüestió, el qual s’havia d’aprovar en el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei 48/2014.

El reglament es va publicar el 18 de maig del 2016 al BOPA, sota el nom de Decret d’aprovació del reglament regulador dels requisits per obtenir el certificat d’aptitud per a l’exercici de la professió d’advocat, el qual establia que per obtenir el certificat d’aptitud d’advocacia per ser advocat exercent a Andorra ja no calia el Postgrau, sinó que s’havien de superar tres proves que organitzaria el Col·legi d’Advocats d’Andorra, així com posseir un màster nivell 4 Mates. Aquestes proves són: a) Una prova escrita de caràcter teòric que ha de versar necessàriament i com a mínim sobre dret andorrà i deontologia professional; b) Una prova escrita de caràcter pràctic que ha versar necessàriament i com a mínim sobre dret processal andorrà; c) Una prova escrita sobre coneixement de la llengua catalana. També, caldria la realització d’unes practiques jurídiques d’un a tres mesos, un cop aprovades les proves. En aquest sentit, el reglament també establia que si ja erets posseïdor del Postgrau en Dret Andorrà de l’UdA, t’eximies de fer la prova a) i c), però no la b), ni les pràctiques. Però, quedava clar que la sola possessió del Postgrau i un grau en Dret no et permetia accedir a les proves ja que també, a diferència del que establia la llei, el postgrau no substituïa el màster o a l’inversa. Ensems, s’ha de recalcar que el reglament establia que no caldria dur a terme les citades proves per obtenir el certificat d’aptitud per exercir l’advocacia si es posseïa el màster en dret andorrà de la Universitat d’Andorra (un màster que de moment no està creat).

Arribats a aquest punt, ens trobem que més d’una desena de joves que el curs passat 2015/2016 han realitzat el Postgrau, ara es troben en la situació que al finalitzar-lo aquest al juny del 2016, es veuen obligats a fer una prova com la citada “b)” per ser advocats. En aquest sentit, tota la gent amb qui hem parlat i advocats amb qui ens hem assessorat, coincideixen que la nova legislació (el reglament de 18/5/2016) és retroactiu pel fet que no contempla una disposició transitòria on determini que les persones que aquest passat curs ja estaven acabant el Postgrau, entrin en l’estatut jurídic de la Llei 48/2014 que només exigia el Postgrau. Concretament, realitzar el Postgrau suposa pagar més de 1.000 euros, així com una gran quantitat d’hores invertides per l’avaluació continuada i l’amplitud de matèria dels exàmens. Però l’important no és tant aquest fet, ja que tots els joves que s’han adreçat a nosaltres valoren la importància de tenir una bona especialització del dret del seu país, sinó que molts s’han trobat al juny del 2016 que encara, després d’un any d’acabar el grau, no podien entrar al mercat laboral, tot i ser graduats en dret i postgraduats en dret andorrà. I més greu era el fet que aquests joves es trobaven amb un reglament (el qual s’havia publicat just un mes abans d’acabar el postgrau) que els hi treia els drets que el postgrau els brindava quan l’havien començat al setembre del 2015 i, més important, no els hi donava cap solució instantània ni prevista per tal de saber quan podrien fer les proves del Col·legi d’Advocats d’Andorra (CAA), anteriorment citades, així com tampoc se’ls comunicava quan començaria el màster en dret andorrà de l’UdA.

Així mateix, aquí no s’acaba el serial ja que, dimecres 21 de setembre del 2016, es va publicar al BOPA l’edicte del Col·legi d’Advocats d’Andorra que enunciava la celebració de les proves per obtenir el certificat d’accés a l’advocacia. Aquestes se celebrarien els 3 i 4 de novembre i el contingut de les proves (tant teòrica, com pràctica) incloïen el mateix contingut material per ser Batlle. Aquest fet demostrava tres coses: 1. Que per ser advocat a Andorra t’havies de preparar el mateix temari que per ser Batlle. A més, en un termini d’un mes; 2. El fet que no s’hagués preparat i pensat un temari més precís per demostrar les habilitats bàsiques i necessàries que ha de tenir un bon advocat; 3. La repetició de continguts els quals la possessió del Postgrau de Dret andorrà ja havia demostrat assolits (a nivell pràctic degut a l’avaluació contínua que aquest postgrau demana i a nivell teòric degut als exàmens finals superats).

Donades totes aquestes circumstàncies i degut a l’allau de queixes que ens van arribar de joves andorrans que volien exercir a Andorra, però que no podien, vam decidir reunir-nos tant amb el Col·legi d’Advocats d’Andorra, com amb el Ministeri de Justícia d’Andorra (ambdós actors, redactors del reglament de 18/05/2016). Als dos, els hi vam exposar tot el que s’ha explicat anteriorment i les respostes van ser semblants. En aquest sentit i, per resumir-ho, vam demanar: 1. Si durant la redacció del reglament citat s’havia previst incloure-hi una disposició transitòria que establís que els i les joves que tinguessin el Postgrau en dret andorrà entre l’entrada en vigor del reglament i fins la celebració de les proves, poguessin obtenir el certificat d’aptitud d’accés a l’advocacia exercent (aquesta transitòria permetria als joves començar a exercir sense esperar les proves citades o la creació del màster, ja que ambdós coses no estaven organitzades); 2. Per què no s’havia publicat encara les proves o creat el màster? I, per què només es deixava un mes i escaig per preparar un temari tant extens, el qual és igual al de Batlle; 3. Si s’havia previst que la possessió del Postgrau eliminés les proves, però no les pràctiques jurídiques (molts joves ens havien demanat aquesta opció pel fet que consideraven les proves innecessàries, ja que havien demostrat les seves competències en el Postgrau citat, però sí que veien en bons ulls realitzar un període de pràctiques pel fet que el Postgrau no les incloïa).

La resposta del Col·legi a les tres preguntes va ser: 1. No s’havia pensat la situació en la qual es trobarien els joves que just al juny del 2016 havien acabat el postgrau; 2. Les proves s’havien publicat amb un termini mínim d’un mes, tal i com exigia el Reglament del 18/05/2016. El contingut d’aquestes és igual al de Batlle perquè un advocat ha de dominar tot el dret, però l’exigència no seria la mateixa; 3. No s’havia previst que el Postgrau substituís totes les proves ja que era important comprovar l’aplicabilitat pràctica del contingut assolit pel Postgrau. A més a més, es recalcava que el Col·legi no havia tingut moltes capacitats de canviar el contingut dels requisits pel fet que aquest ja venia preestablert pel ministeri.

La resposta del Ministeri de Justícia va ser: 1. 1. No s’havia pensat la situació en la qual es trobarien els joves que just al juny del 2016 havien acabat el postgrau. A més a més, tampoc consideraven que es pogués afegir una transitòria a un reglament quan ja se sabia que l’estatut jurídic de la Llei 48/2014 canviaria, un cop publicat el reglament; 2. Les proves s’havien publicat amb un termini mínim d’un mes, tal i com exigia el Reglament del 18/05/2016. El contingut d’aquestes és igual al de Batlle perquè un advocat ha de dominar tot el dret, però l’exigència no seria la mateixa; 3. No s’havia previst que el Postgrau substituís totes les proves ja que era important comprovar l’aplicabilitat pràctica del contingut assolit pel Postgrau. A més a més, es recalcava que el treball de creació del Reglament havia estat conjunt amb el Col·legi, el qual considerava necessari poder comprovar les capacitats dels futurs advocats.

A dia d’avui, després d’haver-se celebrat les proves (les quals tenen un tribunal avaluador format per dos membres del Col·legi d’Advocats; un del Ministeri de Justícia i un últim de la Universitat d’Andorra) el resultat és que cap nou advocat ha obtingut el certificat d’aptitud per a l’exercici de la professió d’advocat. En aquest sentit, dels quatre que es van presentar, dos només van ser admesos a les proves i cap va aprovar-les. No obstant això, l’important són aquests més de 10 joves que encara estan esperant ser advocats algun dia a Andorra i, els quals, la majoria, no van voler apuntar-se a les citades proves. Les raons que ens han esgrimit són vàries: moltes persones no ho han fet perquè estan en contra d’una legislació que consideren retroactiva contra els seus drets; altres consideren que l’organització ha estat molt poc rigorosa, així com n’hi han que no s’han apuntat pel fet que des d’un primer moment van veure impossible aprovar amb un temari propi d’oposicions per ser Batlle (ja que inclou tot el dret substantiu i processal) amb un mes d’antelació.

Per tot, com he introduït en l’inici d’aquest llarg i llastimosament farragós article, des del FNJA continuarem demanant reunions amb qui calgui perquè aquesta situació canviï i es doni una resposta ràpida, eficient i justa (valgui la redundància) que s’adapti a la realitat i a les necessitats de la joventut d’Andorra. En aquest sentit, tant des del Col·legi, com des del Ministeri de Justícia, se’ns va comunicar que la nova legislació s’havia pensat sobretot per afavorir la situació dels advocats d’Andorra, els quals havien perdut quota de mercat amb l’arribada de nous advocats provinents de fóra. A dia d’avui, considerem que la situació que estan vivint els i les nostres joves que volen exercir l’advocacia no és ni de bon tros positiva ni il·lusionant (un sentiment molt necessari quan decideixes començar un nova etapa a la vida). Per aquest motiu, tant en aquesta, com en futures accions legislatives que afectin els joves d’Andorra, demanem a les institucions que ens tinguin en compte abans d’aprovar el contingut legal.

Seguim treballant.

President del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra.