Opinió Projecció cultural en majúscula

La revista Portella va néixer l’any 2010, sota l’impuls d’un col·lectiu de ciutadans inquiets i sovint vinculats al món cultural del nostre país. La revista és va configurar com un espai obert on donar cabuda a les arts i lletres del Principat i donar visibilitat als creadors del país, però també amb la voluntat de divulgar alhora la cultura dels països veïns o llunyans, però sempre amb fort lligam amb Andorra.

La revista té una caractarística destacable i és que els articles són en català, principalment, però també n’inclou en francès i en castellà.

El projecte va néixer amb la idea de cruïlla, de lloc de pas (com el seu nom indica). Entenent que el nostre país ha estat sempre una veritable cruïlla de camins on, tant per necessitat com per convicció, els seus habitants han après que és necessari relacionar-se entre ells mateixos així com amb els els veïns.

El nostre és un estat multicultural i plurilingüe al si del qual conviuen persones arribades d’origens molt diversos. La nostra cultura autòctona es nodreix de l’aportació d’aquestes persones que cada vegada vénen de més lluny, però també cal ser conscients de la important influència que tenim dels nostres veïns. En tenim un exmple colpidor amb amb les dades del consum televisiu de les llars andorranes. Aquesta dinámica, real i palpable cada dia, no sembla que pugui canviar en els propers anys.

Avui, la revista ha passat a formar del dia dia d’un sector important de població del nostre país. Podem afirmar que Portella ha esdevingut, amb el temps, un element indispensable de la promoció cultural al nostre país. I quan dic indispensable, mesuro bé les meves paraules: es tracta d’un aparador per fer visible la literatura, el cinema, la música, les arts plàstiques, les arts escèniques o qualsevol altra expressió cultural que sorgeixi a Andorra. I és evident que un país que aposta per la cultura és un país viu, un país que evolucióna i creix.

Avui, uns anys després, la revista ha publicat el seu onzè número dedicat principalment a l’estat de salut de la música que es fa a Andorra. Aquest número ha simbolitzat també la renovació de l’equip que hi ha al darrera d’aquest gran projecte. Un equip que, de ben segur, donarà una nova embranzida al projecte i mereix tot el nostre suport per la gran feina que realitza.

Secretari d’Organització de DA