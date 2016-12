Opinió El despropòsit de Radio Andorra

Dies enrere el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, i la ministra de Cultura, Olga Gelabert, van visitar les obres de l’edifici de Radio Andorra, al roc del Pui d’Encamp, un edifici del qual a hores d’ara es desconeix el seu ús definitiu. I això que el 2012 el cap de Govern, amb tot el rebombori reglamentari, va anunciar que Radio Andorra seria el projecte emblemàtic en matèria cultural. Quatre anys més tard, el més calent és a l’aigüera. Això sí, dels milers d’euros que s’hi han invertit, molts s’han llençat directament a la brossa. En aquell moment es va decidir que l’edifici acolliria el futur Museu de la Ràdio i es van encarregar els projectes museològics: el museogràfic, que es va aturar sine die, i l’arquitectònic, l’únic que està en marxa i l’estat del qual inspeccionaven els ministres.

És una llàstima que un element patrimonial únic com Radio Andorra no tingui una finalitat d’ús clara. De fet, el Govern defensa que les obres actuals de rehabilitació i manteniment són compatibles amb totes les destinacions previstes. Mesos enrere es comprometia a definir una vegada per totes quin seria l’ús final de l’edifici, però ara per ara la proposta no existeix. El que ha quedat clar, però, és que el museu no es farà.

Cal recordar que van haver de passar molts anys perquè el Govern espanyol es decidís a signar el conveni transaccional entre Andorra i Espanya per a la cessió de l’edifici i altres béns de Ràdio Andorra, tot estipulant que l’edifici s’havia d’usar com a equipament cultural d’ús públic.

La solució ja va ser proposada per Liberals d’Andorra tant a les eleccions nacionals com a les comunals: Radio Andorra s’ha de convertir en la seu de la ràdio i la televisió públiques perquè, al cap i a la fi, a banda de múltiples avantatges, aquest era el seu ús històric.

La instal·lació d’RTVA suposaria un revulsiu per a la zona, garantint el flux de persones els 365 dies de l’any. La inversió necessària per construir una estructura lleugera adossada que servís per habilitar-hi els platós seria amortitzada en un breu termini de temps, per l’estalvi que suposaria per a les arques públiques deixar de pagar el lloguer de les instal·lacions actuals a la Baixada del Molí d’Andorra la Vella. L’emplaçament està ben comunicat i l’argumentació que a vegades s’ha emprat per desestimar la proposta —que Ràdio Andorra està lluny del centre neuràlgic del país— no s’aguanta per enlloc, tenint en compte els quatre quilòmetres que la separen de la capital.

Aquesta és la nostra proposta clara per a Ràdio Andorra. Davant la inacció i falta de resolució de Govern, hom intueix que són uns altres interessos els que condemnen Ràdio Andorra a continuar sent un edifici fantasma.