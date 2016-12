Opinió El pilar més important del sistema de salut

Aquest passat dilluns es va fer la inauguració oficial del CAP de La Massana.

A ningú li sobtarà que aquest acte em provoqui un sentiment especial i profund en veure com es milloren les instal·lacions per poder donar servei als ciutadans, a partir d’un dels pilars bàsics d’un sistema sanitari, com ha de ser l’atenció primària.

L’atenció primària s’ha d’entendre com el conjunt de serveis i professionals que actuen des de la proximitat per donar resposta a les necessitats de salut dels ciutadans. Els professionals d’atenció primària són, de llarg, els que realment coneixen les seves necessitats i com actuar per donar la resposta satisfactòria que cal per a cada situació.

Representen l’instrument bàsic per oferir una atenció global, integral i propera a les persones. L’evidència ens diu que un sistema eficient passa per una atenció primària de qualitat, i nosaltres podem afirmar que disposem d’una atenció primària de qualitat centrada en la persona, però potser el que ens cal és que es converteixi en el veritable eix vertebrador del sistema sanitari.

Per aconseguir-ho cal defensar certs criteris que considero realment fonamentals.

Per una banda ha d’assegurar l’accessibilitat amb equitat, evitant qualsevol tipus de discriminacions, convertir-la realment en la porta d’entrada al sistema de salut, dotant-la de les eines necessàries per poder fer la tasca coordinadora dels recursos que li calen a cada persona o pacient.

Ha de ser integral. Ha de tenir en compte les condicions socials, econòmiques i culturals, i ser capaç de donar una resposta ajustada a les necessitats reals.

Ha de ser molt resolutiva, ha de poder ser capaç de resoldre la majoria de patologies i necessitats de salut i posar molt èmfasi en la prevenció, promoció, el diagnòstic, el tractament i la rehabilitació, amb la premissa de fer un us raonable i equitatiu dels recursos disponibles i amb el mínim cost.

Cal donar una atenció continuada en el temps, atendre al llarg de tota la vida, en les diferents etapes vitals de les persones a través del foment de la confiança i la qualitat.

Potenciar el treball en equip entre els diferents professionals, dotant als diferents sanitaris de les seves competències professionals, eines necessàries i imprescindibles per poder participar al màxim en el procés d’atenció i resoldre els problemes dels ciutadans.

Sortir al carrer per conèixer els problemes de la comunitat que tracten, conèixer el tipus de població i les seves necessitats per potenciar la participació dels ciutadans en la seva responsabilitat d’agents de la salut.

I finalment, però no menys important, ser capaç de coordinar-se amb la resta de serveis que formen el sistema sanitari, tant per la part pública com la privada, facilitant que l’organització del sistema sanitari es desenvolupi al voltant de les necessitats de salut de les persones, amb criteris de proximitat, resolució i seguretat en l’atenció. Cal actuar per evitar desplaçaments, rederivacions i tardances en la resolució dels problemes de salut.

L’atenció primària és més resolutiva quan menys necessita derivar. És en aquest àmbit on la relació entre el pacient i el seu metge de família i infermera de referència esdevé cabdal per aconseguir prevenir i guarir malalties i promoure hàbits saludables.

Els sistemes sanitaris en els que l’Atenció Primària ocupa la centralitat del sistema han demostrat obtenir millors resultats en salut i menors efectes adversos amb una millor utilització dels recursos públics. És per això que l’Atenció Primària ha de tenir un paper cabdal dins del nostre sistema de salut i ser la clau per assegurar una assistència de qualitat i uns bons nivells de salut per a tota la població.

Per contra, els sistemes sanitaris que destinen importants dotacions econòmiques en l’atenció especialitzada i hospitalària obtenen pitjors resultats en salut i són més cars socialment, tant pel que fa a costos econòmics com en costos socials i en salut.

En un moment en què cal establir les bases de la sostenibilitat dels nostre sistema de salut caldria tenir en compte aquestes premisses per poder avançar cap a un sistema sostenible que aspiri a l’excel·lència.

Consellera General SDP- Grup mixt