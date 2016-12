Opinió Posar ordre a la teva vida

Amb l’arribada del nou any, també arriben un munt de bons propòsits que després complirem o no. Però bones intencions no ens falten. En el meu cas un d’aquests propòsits, crec que a més molt recurrent, és posar una mica més d’ordre a la meva vida. Ordre en tots els aspectes i encara que sempre procuro millorar una mica en aquest aspecte, crec que encara no és suficient. Així que aquest any a per una mica més d’ordre.

Però abans de posar-se mans a l’obra, cal saber que tan dolent pot ser el desordre com un ordre exagerat, totes dues coses ens estressen i produeixen en nosaltres molta ansietat. Així que com sempre cal ser moderats.

Al nostre dia a dia, ens falta temps per fer totes les coses que ronden a la nostra ment i que no ens deixen ni un minut de descans. Per tant, el primer és decidir que és el veritablement important per a nosaltres i els nostres objectius i el que no. Hi ha moltes coses que fem només per complir, per agradar als altres i per això hauríem de decidir com volem emprar el nostre temps. Però, per tal d’aconseguir-ho, el millor és deixar-ho tot ben anotat a la nostra agenda. Jo ja he pres la decisió de deixar alguna cosa que em robava molt de temps i que no m’aportava gairebé res. I per descomptat hem d’aprendre a dir no quan ens demanin coses que no ens interessen o que el nostre temps no ens permeti de fer.

L’ordre a casa i a l’oficina també és necessari, ja que el desordre genera estrès i ens fa ser molt menys eficients. Ordena, revisa i tira tot el no que serveixi. Fes espai per deixar entrar noves coses a la teva vida. Recorda que la millor manera de mantenir l’ordre és deixar cada cosa al seu lloc després d’usar-la. Respecte a aquest tema el meu punt conflictiu és l’armari. Aquí es guarden peces que no faràs servir mai més en la teva vida «per si de cas». Per si de cas m’aprimo, per si de cas em combina amb alguna altra cosa, etc. Directament si estan en bon ús el millor és regalar-les. Així ajudaràs a algú i t’ajudaràs a tu mateix.

Un altre punt clau rau en netejar sobre la marxa. Per exemple, si estàs cuinant, no deixis tot per netejar-lo després, pots anar netejant mentre desenvolupes la teva feina i així no se t’acumularan les coses per a després.

Però sobretot, no hem de convertir l’organització en un nou element estressant, així que, no hem de ser excessivament rígids amb el compliment dels nostres horaris i tasques. Podem deixar sempre un lloc per als imprevistos, gaudir de l’espontaneïtat, i de les interrupcions dels altres en lloc de alterar-nos i no oblidar-nos mai de guardar un temps de qualitat per a nosaltres mateixos i els nostres familiars i amics.