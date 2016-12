Opinió Bona nova pels cors humils

Cada anys per aquestes dates, quan el sol comença a tornar a créixer (la seva nascuda), després duna tardor on ha anat cada dia enfonsant-se una mica més, una bona notícia inunda el cor de la gent humil. Llunys de palaus reials, grans mansions, edificis luxosos on viuen els milionaris, els superdirectors, els ministres, els magnats,... lluny del poder d’aquest món corrupte, en les petites cases, pisos, habitacions i fins i tot «cuxitrils» on viuen o malviuen la immensa majoria de la humanitat, i en els que només tenen les estrelles per sostre, una gran esperança arriba als seus cors senzills i humils, per no per això ignorància.



Un nou món és possible, una món que és diu humanitat, que no vol el món opressiu d’avui, i que neix amb les noves generacions, amb les noves forces. Aquesta nova humanitat porta els trets dels valors de la vida: la unió, la cooperació, la solidaritat, el socialisme, la fraternitat. Cap més bona nova ni menys real que aquest. El sol amb la seva pujada farà créixer aquest impuls transformador que ha d’escombrar opressions, esclavatges, privacions, agressions, robatoris, guerres, malalties guaribles, riqueses acaparades per una minoria.



Només cal que en els cors humils arrelin aquesta llavor amb nova força: la vida, el coneixement, la consciència, ... faran la resta. Ja són molts els països que tos junts, units, han canviat el seu destí d’esclavatge i submissió per un desenvolupament a l’abast de tot el poble: alfabetització, educació integral, salud pública per a tothom, gratuïta i de qualitat, riqueses naturals al servei del poble, treball i cooperació generalitzades, alimentació assegurada, i un llarg etcètera que fan de la vida una vida diversa i plena. Amb els que ja han precedit, com Fidel Castro, Hugo Chàvez, Nelson Mandela, Ho Chi Min, ... i amb els dirigents que ara continuen el seu camí: Nicolàs Maduro, Raúl Castro, Daniel Ortega, Rafael Correa, Evo Morales i tants d’altres, anirem esbrinant aquest món possible millor, sense guerres fomentades pels països rics per continuar robant les riqueses al·lienes. Amb tots ells, gent de cor humil, ho farem possible.