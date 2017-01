Opinió Passem a l’acció!

Enceto l’any amb aquest article que arriba amb la necessitat, abans d’entrar en matèria, de recordar la grandíssima evolució que el Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra ha viscut, de la mà de molts joves d’Andorra que s’han implicat en projectes i objectius, institucions i associacions que han cregut en la necessitat de potenciar una eina com la que és el FNJA, així com amb un ample suport dels mitjans de comunicació nacionals, i, evidentment, dels meus companys de la Taula Permanent, de la que un servidor n’és un membre orgullós per tota la feina que s’ha dut a terme durant el present mandat.



En aquest darrer any, la Taula Permanent del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra ha sabut desenvolupar tot l’engranatge organitzatiu que la Llei 34/2014, reformant l’anterior Fòrum, va oferir-nos per tal d’aconseguir crear un nou Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra que fos més dinàmic i actiu que l’anterior, que sabés i tingués possibilitats reals d’arribar als més de 10.000 joves d’Andorra que hi són, almenys a nivell de xifres oficials, representats.



Però ara ja no toca parlar de burocràcia i desenvolupaments institucionals interns. Creats els organismes que permeten mantenir el control i ordre necessaris per a una entitat subvencionada amb diners públics, cal passar a l’acció i fer funcionar el FNJA. El canvi va iniciar-se al 2016, al promoure el Fòrum debats com el que va tenir lloc la passada tardor, sobre l’abstenció dels joves a les eleccions. L’ interès i participació demostrades en aquests esdeveniments fa que els que estem a càrrec del FNJA tinguem encara més ànims i bones perspectives per tirar endavant nous debats i projectes que sorgeixin dels neguits i interessos de la població jove d’Andorra. El balanç de l’any ha estat positiu en propostes i cooperació, continuem donant suport a entitats culturals com Ull Nu, esportives com el recentment creat Club de Rem d’Andorra o empresarials, com el suport donat des de el FNJA al desenvolupament de la Marca Andorra que promou la Confederació Empresarial Andorrana, on la participació dels joves és un factor molt important; entre d’altres.



El FNJA es fonamenta en uns principis clars entre els quals destaca el pluralisme dels integrants del mateix. Al dir integrants, em refereixo als més de 10.000 joves que el composem, localitzats en la franja d’edat dels 16 als 29 anys. Aquest pluralisme, en totes les seves vessants, està present en tots i cadascun dels joves que participen dels projectes del FNJA, projectes de país que redunden en benefici d’Andorra, però que tenen com a eix central els interessos de la joventut del nostre país. I aquest pluralisme s’ha de veure com una virtut del FNJA que el fa gran i que el fa proper a tots, car totes les propostes poden ser subjecte de ser aprovades a l’Assemblea dels Joves i aplicades al dia a dia dels joves d’Andorra.



Un altre principi fonamental en el que el Fòrum es sustenta, directament vinculat a l’ anteriorment mencionat, és el de consolidar-nos com un ens no polític. Vull destacar aquest principi donat que sempre ha estat la voluntat de la Taula Permanent el comptar amb la representació de tots els colors polítics als actes que promocionem i organitzem; valorant sempre la participació de representants de les seccions joves dels partits: això aporta un major pluralisme al FNJA. Ara bé, és important deixar clar que quan els membres de la Taula Permanent actuen, ho fan posant el FNJA com a centre de interès i sense que les ideologies personals de cadascun afectin el mandat que se’ns fa des de l’Assemblea dels Joves, que és l’òrgan de control de la Taula Permanent, i és on cadascun dels participants genera idees, projectes i activitats que nosaltres desenvolupem en la mesura del possible.



D’aquesta manera, i recalcant la necessitat del FNJA en mantenir-se al marge de les disputes entre partits polítics, destaco que el moment en que aquest principi falli el FNJA deixarà de tenir la capacitat d’enllaç entre la joventut andorrana i els governants, deixarà de ser l’eina que permeti fer sentir la veu dels joves andorrans a Govern o al Consell General i tots els joves haurem perdut aquesta oportunitat que Andorra ens dóna de dir la nostra. Conseqüentment, em reconforta tenir la certesa de que els interessos del FNJA com a institució superen el debat entre partits polítics i tenen l’ambició necessària per tirar endavant els projectes que es plantegin sense necessitat de tenir un posicionament polític concret com a institució. Animo, però, a continuar mantenint les bones relacions amb les institucions i partits polítics i a continuar cooperant amb totes elles en tots els esdeveniments i projectes comuns que hagin de venir.



De cara al 2017 el Fòrum Nacional de la Joventut viurà més canvis. Cap el mes de març serà convocada la primera Assemblea dels Joves de l’any, on tots els joves que vulguin podran optar a presentar la seva candidatura per esdevenir membres de la Taula Permanent i participar de la nova etapa que el FNJA enceta, on s’espera molta més participació i la preparació de nous esdeveniments d’interès general per als joves del nostre Principat. Car ara que la maquinària comença a funcionar, cal passar a l’acció i emprar el FNJA com l’eina útil que va advenir la seva creació i posterior adaptació. Passem, doncs, a l’acció i tirem-ho, tots junts, endavant!



Acabo doncs aprofitant l’avinentesa per transmetre a tots vosaltres els millors desitjos per aquest any nou que just comença i que, esperem, sigui igual o millor que l’any que hem deixat enrere.