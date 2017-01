Opinió Ja arriben els Reis Mags

La vigília del 6 de gener arriben els Reis Mags d’Orient als quals, gairebé tots els nens, esperen amb molta alegria, il·lusió i esperança. Esperen que els portin els seus regals com, ja fa anys, s’afirma que van portar or, encens i mirra al Nen Jesús.



La tradició explica que, després del naixement de Jesucrist, aquests Reis van acudir des de països molt llunyans per retre-li homenatge i lliurar-li els seus regals de gran riquesa simbòlica. Or, per tenir un gran valor i ser Jesús el Rei de Reis; encens, l’aroma exquisit i penetrant el qual només és digne dels déus; i mirra, material utilitzat per embalsamar els morts i que indicava que Jesús a més de Déu és home i que moriria per salvar tota la humanitat.



Als Evangelis no s’indiquen els seus noms, només els nomenen com a «mags», ni es diu que fossin reis o que fossin tres. Totes aquestes creences van ser afegides uns segles després i s’han mantingut a la tradició popular. Només s’indica que pertanyien a les tribus paganes que després acceptarien a Crist.



Aquesta història narrada als Evangelis apareix teatralitzada en una antiga peça dramàtica toledana –probablement del segle XII– coneguda com el Auto de los Reyes Magos. Aquesta obra es considera com la primera obra teatral castellana.



L’episodi escenificat descriu als «reis» Melcior, Gaspar, i Baltasar seguint l’estrella cap a Betlem i la seva visita al rei Herodes. La representació se sol dividir en cinc escenes. La primera són tres monòlegs en els quals els «steleros» debaten sobre la troballa d’una nova estrella i el seu possible significat. La segona escena presenta als mags que decideixen utilitzar els regals per descobrir si l’infant posseeix veritablement una naturalesa divina. Per continuar, l’escena tercera mostra als mags visitant el palau d’Herodes que promet adorar també al nen. Després (escena IV), ve un monòleg d’Herodes que tem el naixement del nou rei i crida als seus savis perquè debatin amb ell sobre els darrers fets esdevinguts. Per acabar, l’obra continua amb el debat d’Herodes amb els savis i l’obra queda interrompuda en aquesta cinquena escena.

A alguns països, la tradició mana que els regals de Nadal dels nens els porten els Reis Mags la nit del 5 al 6 de gener, competint ara o coexistint amb el Pare Noel procedent de les costums nadalencs d’altres cultures. Així, els més petits de casa envien la seva carta als Reis enumerant els regals que volen i manifestant el bons que han estat durant tot l’any. Molts nens deixen les seves sabates, aigua i menjar per als camells i alguns dolços per als Reis Mags. A l’endemà hi troben els seus regals que actualment s’han estès també als adults. I per acabar de celebrar l’arribada dels Reis i dels seus regals, en moltes llars s’esmorza el Tortell de Reis amb xocolata calenta. I qui trobi la sorpresa ..., el paga.



A més, el dia 5 a la tarda també podem anar a veure la Cavalcada dels Reis Mags, en la qual els Reis i els seus patges llancen caramels als nens des de les seves carrosses. El consumisme ha fet que, a més, els Reis puguin rebre els nens asseguts als seus trons dins dels mateixos comerços perquè els demanin els seus regals i es puguin fer una foto de record amb ells.



I ja no em queda res més a afegir que el desig que els Reis Mags us portin tot el que desitgeu sigui el que sigui! Trieu bé!