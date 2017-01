Opinió Sant Valentí

Un altre any ha passat i tornem a apropar-nos al dia de Sant Valentí. Aquesta celebració, i més als països catalans on el dia dels enamorats és Sant Jordi, presenta alguns detractors. Però, cada dia va guanyant més terreny, de manera que fins i tot aquí a Andorra, la majoria de les persones ja celebra totes dues festes.



Entre els detractors d’aquesta diada, s'al·lega que l'amor no té data i s'ha de demostrar cada dia. I jo estic d'acord en això, però al meu entendre no es tracta de posar-li data a l'amor, sinó que hi hagi un dia en què les parelles puguin festejar, com es fa avui dia gairebé amb tot, el seu amor d'una manera especial. Perquè la vida consisteix en un conjunt de petits moments que guardem a la nostra memòria i als quals podem tornar i utilitzar com una espècie de refugi on evadir-nos quan les coses no van tan bé. Recordar els bons moments, ens fa sentir-nos molt millor i és un benefici per a la nostra ment.



També s'argumenta que aquesta data s'ha comercialitzat molt. Aquest fet, tampoc puc negar-ho, però hi ha moltes coses que es poden fer o regalar sense haver d'anar de botigues i gastar-se molts diners i que poden sorprendre i fer molt feliç a la teva parella. Que us sembla un esmorzar al llit o un sopar romàntic preparat per tu amb tota la il·lusió en lloc d'anar al restaurant? O una carta manuscrita on li expressis tantes coses que es donen per fet i mai es diuen sobre els teus sentiments cap a ell o cap a ella? La qüestió és posar-li una mica d'imaginació.



A més, per a mi sant Valentí, abasta un concepte molt més ampli que el de ser el dia dels enamorats: és el dia de l'amor. Així, és el moment també per pensar en els teu amics, però no tan sols en ells, sinó en el veí amb el qual baixes tots els dies a l'ascensor i de vegades no us heu ni dirigit la paraula, la dependenta que t'atén al super, les persones que et creues al carrer, etc. i, especialment, en tu, perquè tu ets la persona a la que més has d’estimar. Per això, aquest dia, també em recordo de mi mateixa i no oblido mai fer-me algun regal ben especial que em recordi que em mereixo fer-me feliç a mi mateixa i no només aquest dia sinó tots els dies de la meva vida.



Aquest regal que et fas a tu mateixa tampoc no ha de ser especialment alguna cosa material. Pot ser des de concedir-te un bon bany d'escuma amb una copeta de vi a casa teva, com anar a que et donin un bon massatge o a gaudir d'un SPA. Tant se val! La qüestió és consentir-te i mimar-te tot el que puguis. Hi ha tantes coses que els concedim als altres i ens neguem a nosaltres mateixos!



Només, per dir una, potser una de les més importants perquè engloba moltes altres, diria que ens podríem regalar temps. Ens neguem el temps que necessitem per a nosaltres mateixos i l'hi concedim a altres coses que de vegades no tenen tanta importància com pensem. De manera que acabo suggerint que ens regalem una mica de temps per gaudir de les persones a les que estimem i de les coses que ja posseïm en aquest mateix moment.