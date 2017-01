Opinió El país de les neus

Com cada cop que neva, hi ha una sèrie de gent, que com si tingués un ressort a la part baixa de l’esquena, surten disparats a agafar el cotxe i anar cap a qualsevol lloc on hi hagi una carretera transitada amb l’objectiu de «tocar la pera». Ahir em va tornar a passar. Bé, li va passar a un pobre home que anava davant meu, jo en vaig ser la víctima.

Poc abans de les 5 de la tarda, amb una nevada moderada i el terra enblanquinat lleugerament, un home va decidir anar davant meu des d’Ordino fins la Massana. Això no tindria res d’extraordinari si no s’hagués saltat la prioritat que tenia jo que era dins de la rotonda i tota aquella velocitat que tenia per tallar-me el pas la transformés en una insuperable lentitud i excés de prudència.



Bé, cal ser sincer i dir que mai se’n té prou de prudència quan neva, però potser abusava d’ella. Des d’Ordino fins el doble carril de la sortida de la Massana a poc més de 20 per hora, però sense llums (com veieu, es podria parlar d’una espècie de prudència selectiva).



Aquest bon home si no sap conduir amb neu, o li fa por, primer de tot que equipi el cotxe. o sinó que no surti del garatge, perquè sortir per fer que la resta de gent es posi impacient al volant i faci coses que no s’han de fer (un cotxe ens va avançar ràpidament pel mig de la Massana en un lloc prohibit amb línia continua).



És una anècdota, però que es repeteix cada cop que neva a Andorra, on no és estrany que nevi. És evident que la situació no és dramàtica, però si fins i tot han hagut de fer una llei que obliga a dur equipaments sota amenaça de multes de 500 euros, és que aquí no va equipat ni el Tato, i que cal fer-ne més incidència.



La meva pregunta és: Perquè quan algú es treu el carnet de conduir al Principat no se li fan proves de conducció sobre neu? O dit d’una altra manera, perquè no se li ensenya a conduir amb condicions més complicades de les habituals?



Possiblement això faria que ens estalviéssim més d’un i més de dos accidents, i alhora segur que milloraria la circulació a les carreteres els dies de complicacions climatològiques.