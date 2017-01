Opinió Marca Andorra

Ja n’hem parlat altres vegades, però arribats als moments actuals –després d’una forta crisi de reputació, sobretot de cara als veïns més propers– cal reprendre la idea de reinventar la Marca Andorra.

La definició més genèrica de marca apunta que és una estratègia per capitalitzar la reputació d’un país en els mercats internacionals. Sovint, i equivocadament, es confon amb una imatge o una campanya de promoció turística, però realment és molt més que això: és una proposta de valor basada en trets diferencials d’allò que ofereix un país als seus visitants i inversors, tant reals com potencials.

En una època en què els països competeixen cada cop amb eines més potents per atreure el turisme i la inversió, Andorra segueix sent poc coneguda, més enllà dels estats veïns; quan ho és, es troba infravalorada, quant no desprestigiada. A banda d’altres canvis més profunds que tots esperem arribin algun dia, un primer pas necessari és reinventar la Marca Andorra, per tal de presentar-nos com cal internacionalment.

De moment, la iniciativa de reconstruir aquesta marca s’ha llençat des de la CEA, i cal recordar quins en són els passos a seguir: en primer lloc cal comptar amb la participació del màxim d’agents possibles, des dels polítics, els econòmics i, ben entès, la ciutadania. Per aquest motiu s’ha elaborat una primera enquesta, oberta a tots els residents, per tal de concretar la percepció interna que es té sobre les forces i les debilitats, però també sobre les oportunitats i les fortaleses del nostre país, amb, a més, unes pinzellades d’allò que ens fa definir-lo i dels models en què ens agradaria emmirallar-nos.

La segona etapa consistirà en una altra enquesta, internacional aquest cop, que ens ha de permetre saber –de forma qualitativa– quina és la percepció que es té d’Andorra a l’estranger, una etapa molt important ja que és allí on ens agradaria ser coneguts i poder influir. El tercer pas ens portarà a fer l’anàlisi de totes les dades anteriorment recollides, per arribar a definir els valors de la Marca Andorra i la seva missió de cara al futur.

Aquest treball després s’haurà de desenvolupar al més alt nivell i sota la responsabilitat dels governants, amb la participació dels diferents sectors implicats: l’econòmic, el cultural, l’educatiu, el de la comunicació, el de la sanitat, etc..., per crear una estratègia per a la marca i la seva comunicació, de forma global però també desenvolupada específicament per a cada sector.

El perill es trobarà –com experiències passades ens ho han demostrat amb tants i tants estudis sense resultats realitzats en els darrers 40 anys– en implementar un pla que permeti fer l’estratègia tangible, desenvolupar un sistema perquè les diferents organitzacions involucrades en el projecte cooperin coordinadament, defugint d’interessos particulars o d’influències polítiques partidistes.

Si som conscients que les marques influencien la manera en què veiem el món i el com triem visitar una destinació o invertir-hi, ens cal apostar per una marca diferenciadora per competir millor en els mercats internacionals, presentant l’essència d’allò que som i que ens fa únics. El compromís o l’estratègia posterior, però, ho hauran de demostrar: haurem de provar que tenim una identitat suficientment forta per ser únics, però en positiu i amb qualitat. Un repte immens.

