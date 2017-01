Opinió Estudis de140 caràcters

Durant la setmana passada un parell de titulars van cridar la meva atenció. Un d’ells referent a la presentació de l’estudi sobre la infància: Infància en perill a Andorra, elaborat per la Fundació Julià Reig en col·laboració amb el Govern i amb el CRES (Centre de Recerca Sociològica de l’Institut d’Estudis Andorrans). L’altra notícia és la publicació de l’avaluació sobre el compliment d’Andorra sobre les disposicions de la Carta Social Europea. No tinc la intenció d’avorrir a ningú amb les dades publicades, que tothom pot consultar a la web dels organismes mencionats, sinó fer una petita reflexió al respecte.

Per a tuitaires i altres espècies cibernètiques –acostumats a no passar dels titulars– els dos informes, consistents i molt ben realitzats, han quedat reduïts a quatre paraules –mai millor dit– absentes de matisos. En primer lloc ens hem quedat amb què a «Andorra hi ha 200 nens en situació de risc» –140 caràcters no donen per explicar que vol dir risc– i en l’altre cas que Andorra va força bé en relació a drets socials en el treball, la formació i la igualtat d’oportunitats. Sembla, doncs, que per un costat estem molt malament i molt bé per l’altre. I és que vivim, cada dia més, construint realitats sobre la percepció obtinguda de titulars fets per captar l’atenció dels lectors que, normalment, acaben sense llegir el més important: el cor del contingut dels estudis.

És trist rebre notícies que ens alerten dels riscos que pateixen molts infants però hem de tenir en compte que és un estudi molt valuós. Massa sovint en aquest país prenem decisions sense dades objectives, basades en allò que les associacions ens comuniquen com a part afectada o en la nostra percepció del dia a dia o, fins i tot, amb informacions que ens arriben a través del boca-orella. Ens falten estudis de tot, i tenir dades sobre la infància és molt positiu per poder actuar en conseqüència. Per un altre costat, les avaluacions que el Consell d’Europa realitza, en aquest cas en relació a la Carta Social Europea, també són una ajuda per mesurar en quin punt estem en relació als nostres compromisos amb els drets de les persones, els nostres drets.

La delegació andorrana, de la qual formo part, ha participat durant la setmana passada en la primera sessió de l’Assemblea parlamentària del Consell d’Europa del 2017. Us puc ben assegurar que moltes vegades, per no dir masses, és sorprenent el que un hi arriba a veure. La quantitat de països que estan lluny de complir amb tot el que Andorra compleix religiosament no és petita, tot i així, no hi ha raó per defugir de les nostres obligacions. Tots els que ens sentim compromesos amb la defensa dels drets humans, hem de continuar realitzant esforços en la millora de les nostres polítiques. Per aconseguir-ho és important, sempre, anar més enllà dels 140 caràcters que té un tuit o del contingut d’un titular.

Consellera general del grup liberal