Opinió Serveis públics, rendibilitat econòmica o social?

Els serveis públics s’han creat i s’han de desenvolupar en un estat de dret com és Andorra en base a les necessitats de la ciutadania. No s’han de regir únicament per criteris de rendibilitat econòmica, sinó de rendibilitat social. Confiar l’execució d’un servei públic a una empresa privada no assegura un millor servei al ciutadà, al contrari, sovint és la millor garantia que rebrem una assistència deficient o escassa perquè l’objectiu –legítim– d’un gestor privat, no ho oblidem, és el benefici empresarial.

Els progressistes creiem fermament en la gestió pública i la defensem com a principi general que garanteix una igualtat de tracte als administrats. Com diu el programa d’SDP, l’Administració pública és un dels pilars que garanteix l’Estat de Dret i la millor garantia que les normes i procediments legals s’apliquen al conjunt dels ciutadans de manera ordenada, transparent i igualitària.

Privatitzar serveis públics comporta molt sovint un deteriorament de la qualitat i, gairebé sempre, la precarietat dels llocs de treball. Tot plegat acostuma a portar un encariment en el preu final.

Afirmar que la privatització suposa millorar la gestió i aporta estalvi equival, al nostre entendre, a confessar públicament la incompetència dels polítics que tenen la responsabilitat de la gestió d’aquell servei públic.

L’afany per privatitzar o externalitzar que en els darrers anys ha aparegut al nostre país, és una conseqüència directa dels temps de crisi econòmica i institucional que estem vivint. En aquest panorama gris, exagerat interessadament pel sector neoliberal, hi ha una intenció molt clara. Es pretén transformar l’Administració publica en un sector business friendly en el pitjor sentit d’aquesta definició anglosaxona.

A casa nostra hem tingut sovint creadors d’opinió contraris a l’existència del sector públic. Són gent que propugnen la liberalització amb l’argument que ells –que es proclamen exemple d’emprenedoria– creen riquesa i llocs de treball.

Els progressistes entenem que un dels objectius principals de les administracions públiques ha de ser proporcionar els millors serveis públics en condicions d’eficiència i equitat. La privatització dels serveis públics implica que el Govern o el comú renuncia a la titularitat i implicació en el servei prestat. Un dels principals problemes detectats arreu d’Europa en relació amb les privatitzacions de serveis públics és que es tracta als ciutadans com a clients i no com a portadors de drets. La majoria de vegades la privatització o externalització de serveis públics les fan les administracions només per desentendre’s de qüestions com la retribució dels empleats públics i les seves condicions laborals. Aquesta pràctica liberalitzadora acaba comportant la degradació del servei ja que els treballadors contractats per les empreses privades tenen unes condicions sociolaborals per sota dels treballadors de l’administració pública. Els serveis públics de qualitat només es poden portar a terme amb unes condicions laborals dignes. Sens dubte caldrà revisar i reestructurar molts serveis però això no ens hauria de portar a una deriva irracional en la que tot el que apareix com a públic estigui sota sospita.

Privatitzar serveis públics vol dir posar en marxa polítiques publiques que beneficien a una minoria de la població a costa de la gran majoria.

A SDP som progressistes i no tenim pas una posició tancada ni conservadora en aquest àmbit. Estem disposats a fer evolucionar l’Administració pública. Tant és així que en el nostre programa electoral del 2015 ja vam exposar que pensàvem –i pensem avui– que el funcionament de l’Estat no pot ser un llast per a l’economia i la ciutadania. Els serveis necessaris que demanen els ciutadans s’han de donar amb una gestió rigorosa, transparent, eficaç i eficient. No es tracta de «gastar menys» sinó de «gastar millor» i obtenir el millor rendiment possible per cada euro invertit, siguin procediments públics i transparents, prioritzant la inversió que reverteixi directament a les empreses i l’economia del país.

Defensàvem i defensem una gestió rigorosa, transparent, eficaç i eficient dels recursos públics amb l’objectiu de no augmentar la pressió fiscal.

És a dir que nosaltres pensem que el servei públic no és ni ha de ser l’excusa per mantenir una visió fixa o glaçada de la societat.

Però hi ha el risc que, si no badem boca, anem passant d’una societat dirigida per la política, que neix del sufragi universal, cap a una societat que es regiria per les anomenades «lleis del mercat».

Aquest risc és més gran encara quan el govern de DA té una clara tendència a abandonar els poders reguladors que corresponen a l’Executiu fent referència a la mundialització de l’economia.

Calen adaptacions. N’hi ha que són obligades i urgents. Tanmateix és ben evident que per lluitar contra l’exclusió social i territorial, la societat andorrana s’ha de poder recolzar, més que mai, en uns serveis públics que donin resposta a l’esperança ciutadana. El servei públic, que alguns volen considerar desfasat i superat per l’evolució econòmica, és avui, més que mai, de plena actualitat.

Com és d’actualitat i d’aplicació l’article 32 de la Constitució que diu: «L’Estat pot intervenir en l’ordenació del sistema econòmic, mercantil, laboral i financer per fer possible, en el marc de l’economia de mercat, el desenvolupament equilibrat de la societat i el benestar general.»

Membre del Consell Nacional d’SDP