Opinió L’abans i el després de l’era Trump

Des de fa un temps veiem un món que està canviant. Coses que pensàvem impossibles estan passant. Un exemple, molt destacat per les repercussions mundials que pot tenir, és l’elecció del president Donald Trump. Qui es podia creure que pogués guanyar un candidat políticament incorrecte, xenòfob i clarament misogin.



Sembla que una de les raons que podrien explicar l’èxit electoral del president Trump és el fet que clarament representa el somni americà. Molts compatriotes veuen en ell un clar exemple de triomf personal i l’han vist capacitat per reflotar la glòria del país en els seus millors temps.



Quan vam conèixer els resultats electorals, molts vam pensar que la seva actitud i els seus anuncis serien més suaus en passar de promeses electorals a fets. No ens podíem creure que en una setmana o deu dies trasbalsaria mig món. De moment s’ha posat en contra el món musulmà i el poble mexicà, ha provocat manifestacions públiques i polítiques aquí a Europa i arreu i sembla que comença a fer trontollar l’edifici democràtic americà construït amb tanta suor i anys de treball.



És una evidència que hi haurà un abans i un després de l’era Trump i això per vàries raons.

Una, perquè comença una època nova en la qual el que semblaven drets adquirits ja no ho són i un exemple n’és la Green Card, que amb Trump ja no és garantia de res per als residents americans. Una altra, perquè una de les nacions democràtiques més poderoses del món ha començat a discriminar clarament les persones per raó de la seva religió.



Una més perquè, ara que ja comencem a conèixer el nou president, veurem com és i pensa realment la societat americana, tenint en compte que amb la globalització ens hi assemblem cada dia més i en tot cas serà un reflex de què podria passar aquí en un futur.



De fet, ens demanem com reaccionaran i què faran els ciutadans dels Estats Units enfront de tots aquests actes?



Des d’aquest costat del basal atlàntic, alguns pensàvem que molts electors americans l’havien votat sense conèixer massa les implicacions del seu programa electoral, quedant-se únicament amb afirmacions simples i populistes, sense anar més enllà en l’anàlisi de les conseqüències de la seva elecció. Veurem si realment molts desconeixien l’abast dels seus anuncis preelectorals i si realment en comparteixen les implicacions.



La manera d’actuar de Donald Trump és molt agosarada per la seva celeritat, i pel que sembla des d’aquí, evidencia una manifesta manca de previsió en les conseqüències d’aquestes actuacions.



Realment aconseguirà reflotar la potència americana posant-se tot el món en contra? Algunes actuacions no tornaran en forma de bumerang en contra dels Estats-Units? El Fire with fire o bé, ull per ull, dent per dent és la manera d’acabar amb el terrorisme?



Evidentment no tinc bola de cristall per anticipar esdeveniments però vista la manera que ha començat el mandat Trump vull pensar que, o bé canvia de rumb o bé tindrà poc recorregut.

Les incògnites són moltes, veurem si els tallafocs democràtics americans permetran frenar l’ímpetu del president i de si sortiran líders forts per constituir un front contrari a qui ara mateix sembla invencible.



Preocupen de veritat les conseqüències mundials dels conflictes creats o les direccions que agafen aquestes primeres decisions del flamant president nord-americà.

Què serà el món després de l’era Trump?



Consellera general socialdemòcrata