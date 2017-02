Opinió Consultori Fiscal

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors un pronunciament vinculant del Departament de Tributs i de Fronteres (d’ara en endavant, DTF).



Analitzarem una Consulta Tributària Vinculant en relació a l’Impost General Indirecte (d’ara en endavant, IGI) en relació al càlcul de la base de tributació de l’impost quan en una mateixa operació i per un preu únic es lliurin béns o es prestin serveis de diversa naturalesa.



Consulta Vinculant del 26 d’octubre de 2016- Núm. CV0067-2016 - Impost general indirecte.



La societat consultant és una agencia de viatges establerta en territori andorrà. Entre altres, la consultant ven serveis de caràcter turístic tals com serveis d’allotjament en general, transport de persones i els seus equipatges, forfets d’esquí, entrades a centres recreatius, com són balnearis, parcs temàtics i altres recintes lúdics.



Els clients destinataris d’aquest serveis poden ser tant persones físiques o jurídiques, com a consumidors finals, com altres empresaris o professionals que revenen aquest serveis sols o combinats amb altres serveis a terceres persones, també empresaris o consumidors finals.



En el sector de les agències de viatge, donada la complexitat de la gestió dels serveis que ofereixen, és necessari l’ús d’eines tecnològiques per al control de costos, la gestió de processos i la comercialització dels productes i serveis.

L’automatització de processos requereix càlculs múltiples i immediats basats amb dades concretes.



És habitual en el sector de les agències de viatge l’oferiment de paquets d’un o varis serveis a un preu únic.



L’article 48 de la Llei 11/2012 de 21 de juny, de l’impost general indirecte (en endavant LIGI) estableix regles especials en la base de tributació d’aquest impost. Concretament, en el seu punt 2, determina que quan en una mateixa operació i per un preu únic es presten serveis de diversa naturalesa la base imposable corresponent a cada un d’ells es determina en proporció al valor de mercat dels serveis prestats.



Donada la dificultat d’establir un preu estàndard com a preu de mercat en la adquisició de serveis turístics i donada la necessitat d’establir un valor (preu) concret d’adquisició per a realitzar els càlculs per poder oferir preus de venda a través de plataformes tecnològiques, i davant l’absència de definició de ‘valor de mercat’ en el cos de la Llei, s’interpreta que el cost (preu) d’adquisició és el valor que més s’aproxima al ‘valor de mercat’.



S’entén com cost (preu) d’adquisició el preu que cada proveïdor posa, en cada moment, al seus productes i serveis, i que no són altres que els que consten reflectits en les seves factures.



Pels seus coneixements sobre la oferta i la demanda, és el proveïdor qui millor coneix el ‘valor de mercat’.



La consultant planteja si és correcte considerar, per tant, que el ‘valor de mercat’ que esmenta l’art. 48 de la LIGI, és el preu d’adquisició de cada bé o servei en concret.



El Decret legislatiu del 16-3-2016 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, a l’apartat segon de l’article 48, estableix que:

«Article 48. Base de tributació. Regles especials

(...)

2. Quan en una mateixa operació i per un preu únic es lliurin béns o es prestin serveis de diversa naturalesa, inclosos els supòsits de transmissió de la totalitat o d’una part d’un patrimoni empresarial, la base imposable corresponent a cada un d’ells es determina en proporció al valor de mercat dels béns lliurats o dels serveis prestats.

El que disposa el paràgraf anterior no s’aplica quan aquests béns o serveis constitueixen l’objecte de les prestacions accessòries d’una altra de principal subjecta a l’impost.

El DTF, segons l’exposició de fets i la documentació aportada, entén que, per determinar la base imposable de l’operació objecte de la consulta, el valor d’adquisició es correspondrà amb el valor de mercat sempre que el preu d’adquisició correspongui a l’acordat en condicions normals entre parts independents en transaccions o negocis jurídics idèntics o similars.

D´altra banda s’habilita al la Consultat a repercutir les operacions pel tipus de gravamen corresponent sense que es considerin prestacions accessòries.

Concretament, si es pot desagregar el valor de mercat dels béns lliurats i els serveis prestats de forma individualitzada a cada operació, es podrà repercutir l’IGI corresponent per cada tipus d’operació.

Per exemple, si s’ofereix un paquet que ofereix, estada d’hotel, entrada a balneari i forfait. L’IGI repercutit seria el 4,5% per l’allotjament i el 2,5% per l’entrada al balneari i el forfait.