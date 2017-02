Opinió Dades estadístiques caducades

La darrera publicació sobre el nombre de persones que han patit un càncer al Principat data de l’abril del 2016 però mostra dades registrades entre el 2002 i el 2014. Unes xifres que quan es publiquen, doncs, ja gairebé han caducat. I és que el ritme frenètic al que creix, per desgràcia, el nombre de persones que viuen aquesta malaltia és molt superior –massa– al recompte que se’n fa.



Amb un últim registre de fa més de dos anys és molt complicat fer una fotografia de l’evolució de l’anomenada malaltia del segle XXI i de la realitat actual de la nostra societat. Des d’aquest punt de vista, també es fa difícil parlar del cost econòmic que pot tenir la implantació dels tractaments de radioteràpia al país sense una prèvia radiografia fidedigna de l’afectació de la població del país i la de les localitats properes. Costa, de la mateixa manera, fer-se una idea dels diners que podria costar augmentar els reemborsaments que fa la CASS als pacients que s’han de desplaçar a altres països per tractar-se i que actualment són totalment insuficients per cobrir les despeses del viatge.



El ministre de Salut informa a l’Associació Contra el Càncer que l’únic ens que disposa d’aquestes dades és la CASS i que no les pot fer públiques per una qüestió de privacitat. No ens interessen pas les dades privades per fer safareig ni per morbositat. No volem pas conèixer el nom i els cognoms dels malalts. Però sí que demanem saber la seva edat, el seu sexe, el tipus de càncer que han patit o el tractament que se’ls ha donat. La millor manera d’avançar-nos a una malaltia que ens està guanyant la partida és conèixer-la més a fons. I és que està ben informats, de ben segur, no ens farà cap mal.