Dues dècades d'informació

Vint anys és molt de temps, només cal mirar les fotografies del que era actualitat fa dues dècades per adonar-se'n que els temps han canviat, les modes, els pentinats o els vehicles. Alhora, moltes d'aquelles notícies ara les donem per superades, la societat ha evolucionat molt, Andorra també. Fa vint anys el país era ben diferent que ara, i llavors va néixer El Periòdic d'Andorra. Amb vocació d'informar el ciutadà d'una manera directa, moderna i independent. Durant aquests dos decennis aquesta capçalera ha estat testimoni de força canvis polítics i socials, i alhora, de l'evolució del país que l'ha dut a ser com és, un canvi radical en molts aspectes del que El Periòdic ha tingut el privilegi d'explicar. Ara bé, curiosament hi ha notícies que ben poc han canviat.Com és lògic els matisos són diferents, però agafant informacions aparegudes en el moment del naixement d'aquest mitjà, es veu que hi ha coses que, tossudes, no han canviat malgrat el pas dels dies. El país té altres problemes que en aquells dies, ni més, ni menys, sinó altres, diferents, d'altra magnitud potser. Si llavors s'albiraven unes eleccions amb els ulls posats al proper mil·lenni, avui això ja ens queda lluny, i vint anys més tard també ens qüestionem com ha de ser el model de país pels nostres descendents.Fa vint anys un grup d'emprenedors i periodistes començaven a construir el que llavors era el primer producte en llengua catalana del

Z, i que avui és un referent informatiu no només al Principat, sinó també al Pirineu.