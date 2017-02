Opinió DA, Cinca i les querelles

El ministre Jordi Cinca dimitirà si finalment resulta imputat en la querella criminal que s’ha interposat en contra seu. Així ho anunciava el ministre durant la roda de premsa de Govern de la setmana passada.

En tota la història d’Andorra no trobem cap ministre que hagi hagut d’anar a declarar per una querella admesa a tràmit. Aquest fet del tot inèdit, però, sembla no molestar gens ni mica al ministre Cinca, vistes les seves declaracions de dimecres passat.

Cal reconèixer les habilitats dialèctiques del ministre, ja que, tal com ho va presentar, hom podria pensar, després d’escoltar-lo, que l’admissió a tràmit d’una querella és un fet del tot habitual i un mer tràmit que qualsevol de nosaltres podria fer presentant un escrit d’acusació, el nostre nom i el nostre número de passaport, atès que, tal com va remarcar en diverses ocasions, el nostre sistema és «garantista». Res més lluny de la veritat. Una querella criminal s’admet a tràmit en comptades ocasions i quan la seva fonamentació deixa poc marge per ser rebutjada.

Cinca no va escatimar esforços a defensar la seva honorabilitat i va expressar la seva convicció en el fet que la querella no prosperaria. I va recordar, com no pot ser d’altra manera, la presumpció d’innocència de qualsevol ciutadà abans de ser jutjat.

Estem d’acord que la situació en què es troba immers el ministre és profundament desagradable i del tot desafortunada, però, farts de veure com aquest afer està malmetent la imatge del país i alhora la reputació de la ciutadania, l’oposició parlamentària li ha demanat la dimissió.

Mesos enrere el mateix ministre va assegurar que deixaria el càrrec si aquest assumpte malmetia el nom d’Andorra. Setmana rere setmana els mitjans digitals, la premsa tradicional i les ràdios i televisions d’Espanya relacionen el ministre de Finances d’Andorra amb el tràfic de lingots d’or, el tràfic de diamants, les societats a Panamà i el blanqueig de diners. I cada dia que passa la imatge del nostre país és més qüestionada per aquest afer. Sembla, però, que a DA ningú no ho vegi o ho comparteixi. El mateix cap de Govern, que ens té tan acostumats al seu discurs de bons i mals andorrans, no s’aplica les seves pròpies receptes. Si Toni Martí s’estimés tant el país, destituiria el ministre Cinca i li donaria l’oportunitat de defensar-se amb totes les seves energies per acabar definitivament amb totes les informacions que tant mal ens fan com a país. I si Cinca pogués demostrar la seva innocència, sempre podria reincorporar-se al gabinet ministerial i amb més credibilitat que mai.

Quan el ministre va ser interpel·lat recordant-li el que havia dit mesos enrere, que plegaria si es malmetia la imatge del país, va tirar pilotes fora i va argumentar que no es pot permetre que la voluntat d’una persona, referint-se a qui ha presentat la querella criminal, faci trontollar les institucions del país.

L’error de càlcul és confondre les institucions, que estan per damunt de tot, amb les persones que humilment les ocupen durant un breu espai de temps per servir el país. DA i els seus càrrecs no semblen entendre que l’interès general del país ha d’estar per damunt de tot i, des que van accedir al poder, maneguen la cosa pública com els plau valent-se de la majoria parlamentària, una majoria que no reflecteix les inquietuds col·lectives de gairebé dos terços de la ciutadania.