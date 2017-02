Opinió Obama torna a fer surf

Barack Obama s’ha alliberat dels lligams de la presidència dels EUA i ha tornat a practicar un dels seus esports favorits, el surf, després de vuit anys de tenir-lo prohibit pel servei secret.

El seu amic Richard Branson, el magnat britànic propietari del grup Virgin, va publicar al seu bloc un complet relat, amb fotografies i vídeos, de les seves aventures aquàtiques amb l’expresident a les Illes Verges Britàniques, on els Obama van passar uns dies de vacances abans de tornar a Washington dijous passat.

Les imatges, molt comentades a internet, mostren un Obama relaxat, bromista i en plena forma mentre aprèn a fer kitesurf amb Branson.

Només arribar a l’illa Mosquit, propietat del magnat, l’expresident li va explicar que, poc abans d’arribar a la Casa Blanca, va estar fent surf en una àrea perillosa a Hawaii.

Quan va tornar d’aquesta aventura, el cap del seu equip de protecció li va dir: «Aquesta serà l’última vegada que feu surf en vuit anys».

Així que, durant els seus dos mandats, Obama «no va poder fer surf ni gaudir d’altres esports aquàtics ni fer moltes de les coses que li agraden», relata Branson al seu bloc.

«Per això va ser fantàstic oferir-li la oportunitat d’aprendre a fer kitesurf», un esport que s’ha posat molt de moda en l’última dècada, explica.

El kitesurf és esport extrem de lliscament sobre l’aigua en què el vent propulsa un estel de tracció (kite, en anglès) unida al cos mitjançant un arnés per navegar en una taula sobre les ones.

Obama va aprendre a fer kitesurf i Branson foilboard, un altre esport aquàtic de moda en el qual s’usa una taula de surf amb una quilla especial que permet elevar-se sobre l’aigua i aconseguir gran velocitat.

«Llavors vam decidir reptar-nos. Podria Barack aprendre a fer kitesurf abans que jo foilboard?». «Vam acordar tenir un dia de batalla final per veure qui aguantaria en peu més temps», narra el multimilionari.

Tots dos van caure diverses vegades, com es pot veure al vídeo, però van seguir intentant-ho.

Al final, Obama va guanyar a Branson: es va desplaçar 100 metres, enfront dels 50 del magnat.

«Després de tot el que ha fet pel món, no vaig poder recelar de la seva merescuda victòria. Ara que s’ha anat, vaig a tornar a l’aigua a practicar per al proper repte. En la seva propera visita, vam planejar fer kitesurf els dos junts a l’illa d’Anegada. La propera vegada, potser guanyi el millor», va escriure el multimilionari.

Barack i Michelle Obama van tornar a Washington el passat dijous després de dues setmanes de vacances a Palm Springs (Califòrnia) i les Illes Verges Britàniques.

Les seves escapades, la majoria al Hawaii natal del president, sempre han deixat imatges simpàtiques, però en aquestes –les primeres després de deixar la Casa Blanca– s’ha vist a una família encara més relaxada: l’expresident amb una gorra del revés i l’exprimera dama amb dues trenes als cabells.

Però Barack Obama, de 55 anys, i Michelle, de 53, no pensen desaparèixer: han posat en marxa l’oficina que coordinarà les seves activitats a partir d’ara i la Fundació Obama treballa en la construcció del centre i la biblioteca presidencial a Chicago.

La família es quedarà a Washington fins que la filla menor, Sasha, de 15 anys, acabi l’educació secundària: temps suficient perquè sorprenguin amb noves imatges quotidianes i divertides.