Opinió Millor comprar que llogar

Som molts els que ens plantegem si és millor llogar o comprar un habitatge. A causa de la forta correcció en els preus dels pisos dels últims anys i els actuals tipus d’interès, l’habitatge continua estant a un preu molt raonable a la major part del país.



A més, en l’actualitat, és molt més econòmic comprar que llogar, ja que els interessos pagats en la quota hipotecària (el cost veritable del préstec) són inferiors a l’import del lloguer.



El tipus fix és la millor opció ara. En l’actualitat, l’Euríbor està en negatiu i, per tant, l’interès d’una hipoteca a tipus variable és menor que el d’una altra a tipus fix. No obstant això, no és normal que aquest índex estigui en aquesta situació i, probablement, el 2019 ja se situï al voltant del 2%. Un nivell que fins i tot pot augmentar en els següents anys.



Una hipoteca no s’ha de contractar pensant en el que pagarem aquest any o el proper, sinó durant la totalitat del període de vida d’aquesta (20, 25 o 30 anys). Vist així, el tipus fix que ara ofereixen els bancs és imbatible.



Un exemple: si contracto una hipoteca a tipus fix al 2,5 % i la taxa d’inflació el 2020 és del 2,5 %, el cost veritable d’aquesta hipoteca serà per a mi del 0 %. És a dir, em surt gratis. No és una possibilitat remota, sinó molt probable. Per tant, és una autèntica ganga.



A aquest escenari caldria sumar-li el de comprar per llogar, això es podria considerar un pla de pensions per al futur o una manera de rendibilitzar els estalvis o la cartera d’inversió.



En un moment com l’actual, cada vegada sembla més clar que és necessari començar a adoptar mesures més actives de la gestió dels nostres estalvis i buscar alternatives que ens permetin invertir diners per jubilar-se amb tranquil·litat.



L’opció preferida pels que han començat a invertir diners és l’habitatge o la compra d’immobles per llogar, seguit dels fons d’inversió i els dipòsits.

Els plans de pensions estan llastrats: les comissions són moltes vegades excessives, la seva gestió és sovint insuficient, els seus avantatges fiscals han disminuït i, sobretot, tenen baixa rendibilitat.



Com es calcula la rendibilitat



L’opacitat del mercat fa difícil tenir dades en temps real de la rendibilitat del lloguer. No obstant això, es pot seguir aquesta petita fórmula per conèixer-la:



Divideix els diners anuals que s’obté pel lloguer de l’habitatge entre el seu preu de compra.

Així, per exemple, si l’habitatge es lloga per 6.000 euros l’any (500 euros/mes) i el preu de compra és de 120.000 euros, ofereix una rendibilitat bruta del 5 %.



(6.000/120.000) x 100 = 5 %



No obstant això, aquesta fórmula deixa algunes despeses que també s’han de contemplar, com la quota de la comunitat de propietaris, l’IBI, les possibles reparacions en l’habitatge, les assegurances i un llarg etcètera, que cal tenir en compte.



Quina rendibilitat és l'adequada?

Les rendibilitats obtingudes de la inversió en actius immobiliaris depenen de molts factors com:

• La localització de l’immoble (a millor localització liquiditat més gran de l’actiu i menor rendibilitat).

• Llogater (mes solvència menor rendibilitat).

• Reforma i millora de l’actiu (quant millor sigui l’aspecte i les qualitats de l’actiu major rendibilitat).



Com a regla general les rendibilitats dels actius immobiliaris en el sector residencial oscil·laran entre el 3 % i el 6 %. A aquesta rendibilitat es podria afegir una possible revaloració de l’actiu en el mig termini.



En qualsevol dels casos, es considera que la compra per llogar té l’afegit extra que enriqueix el patrimoni de qui ho posseeix.

No esperar molt per invertir, hi ha bones oportunitats de pisos entre 60.000 i 120.000 euros en mercats amb demanda de lloguer que, encara que siguin de temporada, arrendats cinc anys donen bona rendibilitat. S’ha d’intentar, tot i que no és fàcil, un guany per sobre del 4 % en el sector residencial. Per sota d’aquesta rendibilitat solament cal invertir si la localització i el preu de l’immoble són molt bons i la inversió és a llarg termini.



Previsió 2017

En parròquies com Andorra la Vella i Escaldes, l’escassa oferta de pisos tant de lloguer com de compra, pronostiquen que els preus segueixin amb una clara tendència alcista, ja consolidada.



La resta del país es veurà clarament beneficiat per una demanda que s’anirà desplaçant a altres parròquies, i que pressionaran els preus a l’alça.