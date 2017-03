Opinió Consultori fiscal

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors les principals novetats tributàries introduïdes arrel de la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra Núm.14 any 2017, del 28 de febrer (en endavant, BOPA), la Llei 3/2017, del 9 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2017.

En aquets sentit, podem destacar que les principals novetats tributàries introduïdes per l’articulat de la Llei són les següents:

–Interès moratori.

L’interès moratori és una obligació accessòria generada pel retard en el pagament del deute tributari per part de l’obligat tributari o del subjecte infractor o en el pagament d’una devolució tributària per part de l’Administració.

L’interès moratori per a l’exercici 2017, previst a l’article 26 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari queda establert en l’1,692%.

–Impost sobre les Plusvàlues en les Transmissions Patrimonials Immobiliàries

Es modifica la disposició addicional primera de la Llei 21/2006, de 14 de desembre de l’Impost sobre les Plusvàlues en els Transmissions Patrimonials Immobiliàries adequant els coeficients d’actualització utilitzats en el càlcul de la base de tributació d’aquest impost. Els mateixos van entre l’1 i l’1,11 en funció dels anys en què el bé immoble hagi estat en propietat de l’obligat tributari.

–Impost General Indirecte

D’altra banda, i com a novetat, la disposició final tercera modifica l’article 60 bis de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’Impost General Indirecte, de manera que a partir de l’1 de juny del 2017 es restitueix l’aplicació del tipus de gravamen general del 4,5% a les operacions següents que des de l’1 de juliol del 2014 estan subjectes a un tipus de gravamen especial del 2,5%.

En aquet sentit, les operacions de transport per cable (per exemple, forfaits) i la seva comercialització, i venda d’entrades que permeten l’accés a l’ús d’instal·lacions als parcs temàtics d’animals o als centres termolúdics passaran a estar subjectes al tipus de gravamen del 4,5% a partir de l’1 de juny del 2017.

Per tant, quedaran subjectes al tipus de gravamen especial de 2,5% les operacions següents:

-El transport de persones i la seva comercialització, excepte el transport per cable.

-Les prestacions de serveis relacionades a continuació quan no són efectuades per administracions públiques o parapúbliques, entitats de dret públic o entitats o establiments culturals o socials de caràcter no lucratiu:

Les pròpies de biblioteques, arxius i centres de documentació.

Les visites a fires, museus, galeries d’art, pinacoteques, monuments, indrets històrics, jardins botànics, parcs zoològics i parcs naturals i altres espais naturals protegits de característiques similars.

Les representacions teatrals, musicals, coreogràfiques, audiovisuals i cinematogràfiques.

L’organització d’exposicions i manifestacions similars d’àmbit educatiu, cultural o social.

Els béns d’objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat, segons la Nomenclatura general de productes i d’acord amb el que es preveu reglamentàriament.

–Taxes

La Disposició final sisena modifica, actualitza, o recopila els tipus de gravamen de les taxes administratives. En particular, s’ha de destacar l’increment de les següents Taxes sobre el Registre de Titulars d’Activitats econòmiques.

-Professió liberal: 426,40 €

-Registre de Comerç i Indústria: 214,21 €

-Quota anual pel manteniment del full registral d’una societat de responsabilitat limitada o d’una sucursal: 851,00 €

-Inscripció d’una societat de responsabilitat limitada o una sucursal: 1.016,67 €

-Quota anual pel manteniment del full registral d’una societat anònima: 935,50 €

-Inscripció d’una societat anònima: 1.480,54 €

-Emissió d’un certificat de reserva de denominació social: 5,69 €

