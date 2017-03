Opinió Robots sexuals

Ja fa anys que el món de la robòtica es troba en plena expansió; segurament molts ja hem pogut veure en alguna ocasió aquestes eines tan interessants destinades a la neteja de la casa o a la programació de la llar, als processos industrials o, fins i tot, al suport a certes discapacitats. Aquestes darreres setmanes el tema ha tornat a sortir amb força als mitjans espanyols, en presentar un nou tipus de bordell a Barcelona en el què es pot mantenir relacions sexuals amb nines de silicona hiperrealistes, fetes a imatge i semblança de jovenetes sexis.



Un periodista –aparentment mogut per l’interès informatiu– s’ha dedicat a visitar i practicar in situ allò que ja es promociona en una web comercial de l’empresa Lumidolls: mantenir sexe en el primer bordell d'Europa de nines inflables. Pot disposar d’Aki, un personatge del manga, de Leyza, una nina africana, de Niky, una nina caucàsica, i de Lily, una d’imatge asiàtica. Són joguines que tenen molt èxit al Japó, la meca d'aquest tipus de fetitxes sexuals, una mena de maniquins articulats amb trets molt marcats i pits prominents. Li diuen al periodista que cada nina val uns 5.000 euros i que passar una hora amb una d'elles li costarà 120 euros. Un cop la cita concertada, es troba amb un contratemps: sembla que a la nina que havia reservat li ha foradat un pit, amb una queixalada o un mastegot, un client agressiu, però li arreglen per que no perdi la tanda. Un cop al lloc, li expliquen que les sex dolls són nines dissenyades per practicar sexe. Són peces úniques fetes de silicona quirúrgica, mesuren entre 1,60 i 1,70 metres, pesen quaranta quilos i l'esquelet conté unes varetes metàl·liques flexibles que els hi permeten articular-se i posar-se en postures variades. Precisen que cada nina té tres orificis de 17 centímetres de profunditat: boca, vagina i anus. Pel que fa a la higiene, les renten abans i després de cada ús amb un sabó desinfectant d’ús hospitalari; tanmateix, li recomanen utilitzar un preservatiu.



Estalviaré als lectors la resta de l’experiència; lliure a cadascú de creure o d’investigar si hi ha hagut, o no, un final feliç.



El cert és que el més digne de menció, a banda de l’experiència del periodista, són els comentaris i el debat que ha provocat aquesta història: des de les persones que planyen les nines, passant per les que es preocupen per la part higiènica o les que veuen aquesta relació denigrant per als usuaris, que no poden sentir el calor o l’afecte humà; també hi ha les que ho assimilen al tracte que es dóna a les prostitutes...



Per la meva part, m’agradaria fer-ne una lectura positiva –no desproveïda de provocació. Aquestes nines encara no són capaces d'interactuar ni intel·lectualment ni emocionalment amb els seus usuaris, però els avenços en el camp de la intel·ligència artificial són tals que segurament no passaran gaires anys fins que això sigui possible, i a un preu prou accessible per a què qualsevol persona que ho desitgi en pugui tenir una –o més– a la seva disposició. I si bé l'opinió pública sol ser molt més lenta que els mercats a l'hora d'assimilar els nous avanços tecnològics, tot indica que la tendència seguirà creixent. Tan de bo el sexe amb robots esdevingui una realitat –sense perjudici de les relacions interhumanes– marcant la desaparició de la prostitució i de la violència de gènere.