Opinió Un país amb molta energia

Aquest passat diumenge 5 de març era el Dia Mundial de l’Eficiència Energètica.

Tot el funcionament de la nostra societat està recolzat sobre la disponibilitat i el consum d’energia. Si ara mateix ens tallen el subministrament d’energia, tota la nostra vida quedarà paralitzada de forma immediata.

Estem convençuts que això no ens pot passar, oi? Doncs res més lluny de la realitat.

Als anys 70 hi va haver la primera crisi del petroli. L’escassetat va fer disparar els preus i ja aleshores es va plantejar el prohibir circular els vehicles segons els dies de la setmana en funció de si la matrícula era parell o senar. Us sona? aquesta proposta ja té quasi 50 anys. Des de llavors hi han hagut innumerables crisis energètiques.

Quantes vegades hi ha hagut una apagada general elèctrica que ha deixat sense subministrament a milions de persones? Doncs moltes, algunes d’elles molt a prop de casa nostra, a Barcelona el 2007 que va durar varis dies, o a California, Arizona i Mèxic l’agost del 2011 que va afectar a dos milions de persones.

Tot el nostre sistema productiu es basa en la disponibilitat d’energia, però aquesta és finita i cal gestionar-la el millor que puguem. Als enginyers ens toca analitzar detingudament les fonts d’on prové i sospesar els riscos de tall de subministrament, tant si són tècnics com geopolítics. El petroli i gas natural provenen majoritàriament de països on la democràcia brilla per la seva absència, i on l’estabilitat política és precària i tensa. A tall d’exemple recordem el que passa amb el gasoducte que alimenta Europa provinent de Rússia i que de tant en tant tanquen l’aixeta als seus veïns per raons polítiques.

La disponibilitat d’energia barata ha estat una de les grans causes de guerra del darrer segle per la gran quantitat que en consumim. I ara a més estem provocant el canvi climàtic que ens portarà sequeres i epidèmies.

A Andorra, emetem cada any una quantitat de CO2 tan gran que per absorbir-ho necessitaríem multiplicar la superfície dels boscos per cinc, cosa impossible. La nostra activitat és insostenible des del punt de vista mediambiental.

Però hi ha una altra forma de plantejar la situació, que és ser energèticament eficient i utilitzar energies renovables. De fet és l’única opció sostenible en el temps. Cal descarbonitzar l’energia, és a dir substituir l’energia fòssil per fonts renovables com la hidràulica, la eòlica o la solar.

Si som eficients obtindrem el mateix amb molta menys energia i la que necessitem la podrem obtenir de fonts renovables.

A Andorra el consum és aproximadament 50% edificis i 50% transport i cada us té la seva solució. En el cas del transport cal actuar en varis fronts: anar més a peu, en bicicleta, en transport públic i substituint el parc mòbil per vehicles elèctrics de forma progressiva.

La solució pels edificis és reformar-los, seguint els criteris del certificat creat per l’associació Andorra Regenera, que els fa de consum quasi zero d’energia utilitzant els materials ecològics més disponibles. La millora d’eficiència genera uns estalvis en calefacció superiors al 90%.

Aquesta certificació nacional, té ara el gran avantatge de tenir un finançament creat per Crèdit Andorrà amb un interès preferent de tipus fix del 1,93% a 20 anys, i que permet retornar-lo fàcilment amb la millora de les condicions econòmiques que produeix un edifici reformat amb aquests criteris. Segur que la resta de bancs també s’hi adheriran per l’interès econòmic que comporta.

L’eficiència es basa en tecnologia desenvolupada per enginyers però l’hem d’aplicar entre tots, que som els consumidors. Quan encenem un llum a casa, o posem en marxa el cotxe, pensem en tot el que hi ha darrera per a què funcioni i pensem quines altres opcions tenim per el mateix de forma més eficient i menys contaminant.

Doctor enginyer industrial

Primer premi al Green Building Solution Awards a la Conferència Mundial del Canvi Climàtic 2015