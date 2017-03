Opinió Estimular la memòria en els nens

La memòria, com segur que ja hem sentit a dir, es pot millorar a qualsevol edat a través de diferents exercicis i utilitzant diferents tècniques de mnemotècnia. Però, en aquesta ocasió em centraré en els més petits de casa.

Amb ells, la memòria es treballa sobretot a través de jocs, que és el que més els atrau i facilita molt el treball ja que acostumem a recordar millor el que ens genera alegria o diversió.

Des que els nens compleixen un any, ja podem començar a estimular la seva memòria i així aconseguirem que puguin treure el major partit d’ella en el futur.

Una manera fàcil i atraient d’exercitar la memòria és memoritzar cançons, que després podem inventar-nos incloent-hi algunes dades que volem que els menuts recordin com, per exemple, la nostra adreça, el número de telèfon, etc.

Per als més petits, són adequats les joguines que emeten sons. Es pot animar els nens a memoritzar quin so escolten en prémer una determinada part d’una joguina i estimular-los a que reprodueixin cada so d’acord al que els indiquin els pares o educadors. Això millorarà enormement la seva memòria auditiva.

Per als més grans també comptem amb els embarbussaments. Aquests jocs de paraules també són una estupenda eina per ajudar els nens a potenciar la seva memòria auditiva. El desenvolupament és senzill: els pares o educadors llegeixen o reciten en veu alta un embarbussament als petits i aquests ho han de repetir. Es pot començar per recitar alguns més breus i allargar-los a mesura que els nens són més grans o potencien aquest tipus de memòria.

Altres jocs per entrenar, en aquest cas la memòria visual, són el conegut com Memory o el Què hi havia? El primer consta d’unes targetes que han d’anar associant-se per anar trobant les parelles iguals. Al segon, col·loquem diversos objectes damunt d’una taula, fem que el nen els observi uns minuts i després els retirem. El nen haurà de dir-nos quins objectes havia damunt de la taula.

Una altra alternativa és utilitzar, amb aquesta finalitat, els contes que tant agraden als més petits. Els expliquem un conte diverses vegades i després hi incloem alguns errors que ells mateixos poden anar corregint o, fins i tot, podem demanar-los que ens expliquin com s’acaba el conte. Una altra opció és preguntar al nen què vam fer ahir. I anar repassant, amb ell, totes les activitats del dia per ordre cronològic. Recordar certs objectes i després canviar algun per veure si se n’adonen de l’error, etc. I, així, tot un ampli ventall de possibilitats per exercitar la memòria amb els infants, sense oblidar-nos mai del paper importantíssim que també juguen en aquesta capacitat el descans nocturn i una alimentació bona i equilibrada.