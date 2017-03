Opinió Un sostre de vidre

Anem molt tard en la lluita per la igualtat de gènere al país. Hi ha algunes dones polítiques molt valentes, mentre que altres no ho són tant. Continuem formant part d’una societat masclista i misògina en la que es molt difícil lluitar i en la que encara ens queden molts drets per assolir. No hem tingut cap dona com a cap de Govern ni cap síndica general, una situació que s’anomena «tenir un sostre de vidre». És a dir, s’ens prometen una sèrie de drets i d’avenços en favor de la igualtat però, a la pràctica, no s’acaben fent efectius. Continuem vivint una precarietat en tots els sentits: laboral, salarial i domèstica. Les dones van cada vegada més al límit, han de combinar la seva vida professional amb la familiar. La majoria de les dones encara s’encarreguen de fer les feines de casa, un treball invisibilitzat i no remunerat que porta al límit a moltes mares de família. No només es tracta de la bretxa salarial, sinó de molts altres aspectes menystinguts per la major part de la societat i que aprofundeixen en separació entre gèneres. La desigualtat i la discriminació tenen un nom propi, i és el gènere femení.



Presidenta d'Stop Violències