Opinió El Comú tanca l’alberg de la Comella. I ara què?

Com bé sabeu, la majoria comunal ha decidit tancar l'alberg de La Comella.



És aquesta una decisió ferma basada, clarament, en enterrar qualsevol vestigi d'iniciativa presa per l'anterior equip de govern comunal. És, clarament, una decisió política que respon a no donar continuïtat a projectes que intentaven donar sentit a inversions realitzades amb anterioritat en les que es buscava un cert equilibri econòmic. En efecte, l'Alberg de La Comella fins a l'aterratge de l'equip de la Sra. Marsol era rendible.



A més, l'Alberg de La Comella donava resposta a un segment de mercat molt específic, de baix nivell econòmic si, però per la seva pròpia especificitat donava una oferta única al nostre País, doncs no es troba, a hores d'ara, una oferta d'allotjament similar a cap contrada d'Andorra excepte a Canillo on ara, arran del tancament de l'Alberg, estan més actius que mai.



Es tracta d'un perfil de viatgers de botes de muntanya i motxilles, interessats a conèixer la nostra geografia, els nostres cims i llacs, interessats a gaudir dels nostres paratges i, conseqüentment, de traslladar i comunicar les meravelles del nostre País als seus amics i familiars i fomentar l'interès per Andorra.



O senzillament viatgers joves, majoritàriament estrangers, i sovint amb pocs recursos, que gràcies a l'alberg coneixen el País.



S'hi afegien també certs esportistes d'elit que aprofitaven la proximitat de l'Alberg amb el Centre Esportiu dels Serradells per fer una estada esportiva d'alt nivell a un preu altament competitiu.



La seva ubicació, enmig de la natura, les seves instal·lacions i els seus atractius preus, provocaven també demandes d'allotjament de turisme familiar.



Sincerament creiem que el nostre País, com a destinació turística, no es pot permetre perdre cap client i menys encara quan l'alberg en qüestió no era deficitari.



Finalment, i de manera excepcional, donava també la possibilitat d'organitzar certs esdeveniments lúdics i festius a baix cost donant cobertura a certes "necessitats" emmarcades en un àmbit més social.



Doncs bé, ara la majoria comunal de DA ha decidit tancar l'Alberg, al·legant que podria fer competència deslleial al sector hoteler, cosa que pel que hem esmentat, està molt lluny de pretendre-ho.



És, per tant, una decisió que provocarà que aquesta infraestructura quedi abandonada, sense manteniment i, a la llarga, arruïnada. Representarà un cost per a la Corporació si no se li dona una utilitat immediata, a més de restar a la nostra parròquia la possibilitat de ser visitats per gent amant de la natura o joves estrangers i famílies amb pocs recursos.



Una decisió, un cop més, poc pensada i meditada, mal planificada, fruit de no donar continuïtat a les coses que funcionen pel sol fet de no ser iniciativa de la majoria de DA i que pagarem tots els ciutadans de la parròquia.