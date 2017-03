Opinió Andorra al món

M’agrada estar assabentada de tot allò que passa al meu país, com segurament molts de vosaltres, així cada dia que puc sobrevolo de bon matí les notícies que publiquen els mitjans digitals i m’aturo a llegir amb més deteniment allò que em crida l’atenció. Al voltant del migdia m’arriba, a més, una notificació per Internet de les notícies en les que Andorra ha sortit mencionada al llarg de les darreres 24 hores, i és aquí on m’adono que les nostres realitats quotidianes transmeses pels mitjans nacionals no tenen sovint gaire a veure amb allò que es comenta fronteres enllà.

Si em permeteu faré un resum d’allò que s’ha comentat a l’exterior aquesta darrera setmana (del 5 al 12 de març) i que potser no ens ha arribat a tots.



En l’àmbit empresarial, ens hem assabentat via França que Coca-Cola serà el nou distribuïdor de Nestea al nostre país; notícies empresarials britàniques informen també de la distribució en exclusiva de nous dispositius mèdics. El diari espanyol El economista ens informa, gràcies a un comunicat de l’empresa xinesa Huawei, que aquesta darrera és l’adjudicatària d’Andorra Telecom per la remodelació de la xarxa de fibra del país. Des de Luxemburg una notícia ens deia que la xarxa mòbil d’Andorra és el tercera més segura d’Europa, i La Vanguardia explica els nostres canvis fiscals òptims per atraure la inversió estrangera.



En l’àmbit dels successos i de les malifetes, a Colòmbia ha estat notícia Enric Ghisays, que en una fase prèvia d’imputació ha explicat a la justícia com va fer d’intermediari per desviar diners públics i suborns via Panamà i Andorra.



A Espanya, diferents mitjans s’han fet ressò de la denúncia contra una empresa de transport en helicòpter, adjudicatària del Servei Català de Trànsit, que la família Pujol hauria, suposadament, utilitzat per transportar diners cap a Andorra. A França, l’assassinat de la família Troadec s’ha relacionat amb Andorra, on semblaria que una de les víctimes havia amagat la part del botí que havia heretat i que hauria estat el mòbil del crim; també se’ns hi ha mencionat en diferents mitjans en analitzar si l’augment de les taxes sobre el tabac a França estimula el contraban i el crim organitzat.



En l’àmbit esportiu, tant a Espanya com a França es feien ressò de l’equip Reale Avintia Racing, que presentava als cims d’Andorra la nova Ducati de Grand Prix. les notícies franceses que comentaven els resultats del Freeride World Tour a Fieberbrunn mencionaven en diferents ocasions Andorra com a referència dels passats campionats.

La climatologia també ha fet parlar: diferents mitjans francesos es feien eco de la tempesta Zeus, que va deixar anar ràfegues de vent de més de 175 km/h al Port d’Envalira. Una notícia espanyola s’ha fet ressò del rodatge de la sèrie Twin Peaks, de Cesc Gay, al nostre país. Una mica més lluny, a Alemanya, ha aparegut a SVZ un article promocionant Andorra com a destinació turística, com també a Grindtv, mentre que a Eslovènia s’han fet ressò del magnífic Valira verd del que vam gaudir uns dies.

En definitiva: quantes d’aquestes notícies coneixíeu?

escriuresenseinterrupcions.blogspot.com