Opinió Les persones com a motor del canvi i la transformació empresarial

Avui dia son moltes les empreses, sigui PIME, multinacional o de qualsevol sector, que estan immerses en ambiciosos projectes de canvi i transformació, orientats en la majoria dels casos a la globalització, a la digitalització o a la pròpia adaptació a entorns incerts i en constant canvi. Davant d’aquests reptes, el paper de Recursos Humans, com a soci estratègic del negoci i assumint el rol «d’ambaixadors del canvi», és clau per divulgar i implantar aquests processos de transformació, així com per acompanyar i integrar l’equip de professionals en tot aquest procés.

Com una empresa aconsegueix seguir el ritme de canvi constant, aprofita la complexitat, s’adapta a la incertesa i continua obtenint resultats? Dins un entorn com aquest, l’empresa ha de continuar sent competitiva mitjançant la contínua cerca de progrés en tots els fronts. Requereix reenginyeria constant, models operatius eficients, i... cultura.

La simplificació de processos, més àgils i competitius, les noves eines tecnològiques que combinen velocitat, innovació i eficiència, o la necessitat de comptar amb una forma de treballar diferent que estableixi noves expectatives d’agilitat, de servei al client i de col·laboració, s’ha convertit en la transformació cultural que està fent funcionar a les empreses en aquest món en constant canvi.

Concretament des del punt de vista de gestió de Recursos Humans, el repte que assumim com a «ambaixadors del canvi» davant d’aquesta realitat és ambiciós, doncs el canvi i la transformació cultural només s’aconsegueixen a través de les persones, acompanyant-les en la seva adaptació al canvi, a les noves maneres de treballar, a les noves expectatives de lideratge, a un nivell de performance diferent i, tot això, tenint en compte les diferents necessitats de les diferents generacions que conviuen a l’empresa.

Durant aquest camí, seguim identificant el talent, avaluant l’acompliment i analitzant potencials que ens garanteixin la successió dels nostres directius, però hem d’invertir amb la mateixa intensitat en assegurar que estem fent plans i projectes que ens fan avançar en direcció al canvi i a la transformació.

És necessari seguir coneixent el nivell competencial de les nostres organitzacions, però abans hem d’assegurar-nos que els comportaments que busquem estan alineats amb els reptes que persegueix la transformació i el propi negoci, sobretot pel que fa al desenvolupament quotidià, tecnològic i digital. És crític assegurar que les competències que requerim per avaluar i desenvolupar als nostres empleats són estratègiques i estan al nostre full de ruta.

Aquest és un canvi de primer ordre, perquè es tracta de posar en marxa una transformació cultural global, de persones, de processos, un canvi que només és possible a traves de les persones, i és aquí on des de Recursos Humans tenim un rol important, si volem construir les organitzacions del dia de demà és imprescindible construir conceptes com l’experiència d’empleat, l’estil de lideratge que ens conduirà a l’èxit, la manera de treballar que ens caracteritza com a empresa, tenir en compte l’opinió dels nostres usuaris, és a dir, l’equip de professionals que formen l’organització, i llavors podrem decidir que sí, que està a les nostres mans, que volem fer front a una transformació cultural que ens prepari per liderar el futur.

Amb tot, no hem d’oblidar que el principal fre de tot procés de transformació, i sobretot digital, el trobem en la cultura organitzacional i en les persones, per això penso que el gran repte dels professionals de Recursos Humans no es troba tant en innovar, sinó en saber com adaptar, acompanyar i fer conviure la innovació amb la diversitat de l’empresa, tant en matèria de talent com de compromís amb els seus integrants.

Recursos Humans

d’Andbank