Opinió Assegurances de vida: seguretat i tranquil·litat

Ningú està exempt de poder tenir un accident o una malaltia que, malauradament, causi la seva defunció ocasionant a la seva família, a part de la desgràcia sentimental de perdre un ésser estimat, un deteriorament econòmic per al futur d’ells, en el cas que aquesta persona fos qui sustentava amb el seu sou la totalitat o una gran part de l’economia familiar.

Per aquest motiu, cal protegir-se dels canvis inesperats i dràstics de la vida, i per això és aconsellable contractar una assegurança de vida que garanteixi en cas de defunció de l’assegurat, tot allò que l’assegurat hagués volgut donar a la seva família:

-seguir mantenint el mateix nivell de vida que tenia la família fins ara (alimentació, roba, despeses, etc.),

-poder garantir l’educació futura dels seus fills (estudis, universitats, etc.),

-alliberar-los dels deutes dels préstecs hipotecaris o personals, liquidant-los i deixant la família amb les despeses pagades i sense cap préstec al seu càrrec,

-i també, poder fer front a altres despeses inesperades que podrien venir arran del decés.

Quan es contracta una assegurança de vida, mentre no hi hagi sinistre i amb la prima que es paga, el que s’està comprant realment és la seguretat i tranquil·litat per si mai passa alguna cosa. Que en el cas que malauradament pogués ocórrer algun sinistre, el que s’està comprant és el fet de garantir als beneficiaris l’import del capital assegurat que s’ha contractat a la pòlissa i que els proporcionarà la seva estabilitat econòmica.

Lògicament, tant de bo no s’hagi d’utilitzar mai la prestació de l’assegurança, ja que això significarà que no s’ha hagut de patir cap decés, però en cas d’haver-la d’utilitzar, la prima pagada serà la inversió més rendible que s’hagi pogut contractar, atès que els beneficiaris rebran el capital assegurat, que comparat amb la prima pagada és un import molt elevat.

Per exemple, per assegurar un capital de 300.000 euros la prima que s’hauria de pagar pot variar entre 100 euros i 2.000 euros anuals, en funció de l’edat i els sexe de l’assegurat (imports d’exemple per a una dona de 30 anys i un home de 50 anys).

Pel càlcul de la prima hi ha diversos factors que són: l’edat i el sexe de l’assegurat, el capital a assegurar i la professió.

Les taules de mortalitat són les que determinen l’esperança de vida d’una persona, lògicament, quan més jove sigui la persona més gran és la probabilitat d’arribar viu a l’any següent, per tant, menys risc per a l’assegurança i un import més baix en el preu de la prima; contràriament, quan més gran és la persona la probabilitat d’arribar viu a l’any següent és menor, per tant, un risc més gran per a l’assegurança i una prima més elevada.

Pel que fa al sexe, les dones tenen una esperança de vida més elevada que els homes, per tant, l’import per a elles també seria més baix.

Igualment, la professió també és un factor important a l’hora del càlcul, pel fet que les professions perilloses com, bombers, policies, pilots d’avió o motociclistes, no tenen el mateix risc que una persona que realitza treballs administratius o comercials.

Per últim, el tercer factor és l’import del capital a assegurar. És evident que haurem de pagar molt més si volem que la nostra família obtingui un capital de tres milions d’euros enlloc de 300.000 euros.

No obstant, el capital aconsellable que s’hauria d’assegurar dependrà de l’edat de l’assegurat i les necessitats que vulgui cobrir, però seria recomanable que fos l’equivalent a 10 anualitats del salari que estaria cobrant l’assegurat i mai hauria de ser inferior a cinc anualitats.

En resum, pensi en un moment en el que hauria d’enfrontar-se la seva família si vostè no hi fos, i pregunti’s com els podria fer més fàcil aquests moments difícils. Crec que la solució és clara: contractar una assegurança de vida.

Director d’Andbank Assegurances