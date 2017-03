Opinió La reforma de la sanitat

Fa anys i panys que es parla de la necessitat de reformar el sistema sanitari andorrà, i no em refereixo només a les dues legislatures encapçalades per DA. Ens trobem davant el resultat de la inacció de molts que no van saber (o no van voler) assumir les responsabilitats que els tocava, i la suma de tots plegats ens porta a la situació del sistema sanitari que tenim avui en dia.



Una reforma complexa que hauria d’emanar de la responsabilitat política de tots els grups parlamentaris, siguin del color que siguin, ja que la sanitat, igual que l’educació, hauria de ser considerada un afer d’estat per tal de garantir-ne la viabilitat i la qualitat a llarg termini. Malauradament, tot sembla indicar que DA durà a terme en solitari aquesta reforma ja que els grups de l’oposició, una vegada més, no es volen moure de la seva zona de confort i prefereixen la comoditat d’atacar sistemàticament l’acció de govern.



El poble ens ha atorgat la responsabilitat de governar i des del Grup Parlamentari Demòcrata estem disposats a afrontar aquest deure sense més dilació.



Som conscients que serà una reforma difícil i no al gust de tothom. Tots estem acomodats a unes llibertats i unes facilitats a les quals se’ns fa difícil renunciar. Cal entendre que tenir llibertat i facilitat no sempre és sinònim de qualitat, eficiència i sostenibilitat, els tres grans objectius que persegueix la reforma sanitària i que implicarà, tant per part dels usuaris com dels professionals del sistema sanitari, un canvi.



Una reforma que prendrà dues velocitats. En un primer temps, es treballarà sobre els aspectes més estructurals, relacionats amb l’elaboració de noves lleis i la modificació d’altres ja existents, així com la creació de reglaments, decrets i convenis per tal d’endreçar allò que ja existeix i millorar la gestió, sense perdre qualitat. En un segon moment, caldrà pronunciar-se sobre les mesures de finançament que garanteixin el manteniment del sistema.



Una reforma que, amb el tret de partida del treball sobre el Projecte de Llei de drets i deures dels pacients i sobre la HCC iniciat el passat dilluns a la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient comença a prendre forma amb l’objectiu de tornar a situar la sanitat andorrana a l’escala que li pertoca.



Consellera general de DA