Opinió Londres / Brussel·les 22M

No sé en quin moment les definicions dels atemptats terroristes s’han reduït a la contracció de la data afegida al nom de la ciutat: Madrid 11-M o París 13-N. Podríem pensar que és una imposició de les xarxes socials en la nostra dialèctica però no és així, ja que l’11-S del 2001, l’atemptat contra les torres bessones, o en l’11-M del 2004 a Atocha-Madrid, no estàvem encara immersos en el món dels minimissatges ni en el dels #Hashtags. Sigui com sigui, sembla una forma ràpida de relacionar la data d’uns fets dramàtics amb un lloc concret, fórmula que haurà de ser substituïda per un altre, ja que, segurament, la lamentable repetició de fets terribles en dates i llocs similars faran que aviat no sabrem de quin fet en concret estem parlant.

Des de l’11-S del 2001 el nombre d’atacs terroristes a tot al món no ha deixat de créixer. Molts, vinculats a les accions de l’Estat Islàmic, d’altres, per raons diferents: com ara situacions polítiques enquistades, el que en política diem conflictes congelats, que s’allarguen en el temps i que tenen difícil solució. Els atemptats més impactants per nosaltres segurament han estat l’11-M a Madrid el 2004, el del Londres el 2005, l’atac al Charlie Hebdo a París el mes de gener del 2015 i, també a París, el 13-N del 2016 a sala Bataclan, els fets de Niça o l’atac de Berlín el passat Nadal.

Però al món hi hagut molts més atemptats que hauríem de recordar: el de l’aeroport d’Istanbul, l’atac a una marxa pacifista a Ankara, els perpetrats a turistes a Tunísia en dues ocasions, la matança en una discoteca LGTB a Orlando; altres a Bali, Pakistan, Iraq, Ossètia, Beirut, Egipte, Jordània, Bombai, Nairobi, ... No continuo perquè més que em vaig posar a buscar, més en trobava arreu del món, i més em preocupava per la situació global.

I, serà precisament per això? Per la globalitat de tot?

Ja no discutim si estem o no en un món globalitzat. Ara, els estudis es dediquen a veure les afectacions d’aquesta globalitat en tots els seus aspectes i sembla que aquest, el creixement del terrorisme i de la por, és un de ben seriós. La globalitat està transformant tot el relacionat amb el terrorisme i la seguretat i és sense cap dubte un gran repte pels estats de tot el món avui en dia. Com saber en quin moment una persona decideix que agafarà un cotxe per estampar-lo contra els vianants d’un pont o que estavellarà un camió en un mercat de Nadal? Com esbrinar una acció tan simple i tan perillosa a la vegada?

Poc podem fer nosaltres, a part d’afegir-nos a les mostres de condol i de lamentar i condemnar aquestes accions terribles. En canvi, sí podem fer una cosa, seguir amb les nostres vides lliures de la por que ens volen imposar. La llibertat és un dret universal difícil de mantenir i no el podem deixar perdre.