Opinió La Passió a Catalunya

Ja s'aproxima la Setmana Santa i amb ella les diverses representacions de “La Passió” que es realitzen per tota Europa. Però, només parlarem de les realitzades a Catalunya.



“La Passió” és un espectacle popular on es representa la vida, la mort i la resurrecció de Crist. Encara que la de Cervera va ser la primera en representar-se, segons la Universitat de La Sorbona de Paris (S. XV), les representacions més conegudes d’aquesta obra a Catalunya són la d'Esparreguera, que ja fa més de 400 anys que es representa, i la d'Olesa de Montserrat, totes dues declarades Festa Tradicional d'Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya. Però també tenim les d’Ulldecona, Molins de Rei i Vilalba dels Arcs. En aquesta ocasió, ens centrarem en les tres "Passions" més emblemàtiques representades a Catalunya.



Les passions són una evolució de les representacions teatrals medievals conegudes com a “Misteris”, que per tota Europa recreaven passatges bíblics de la vida de Crist, de la Mare de Déu o de la vida i martiri d'algun sant. Primer es feien en llatí i després en la llengua del lloc on aquestes peces eren representades.



En primer lloc, parlarem de “La passió” de Cervera que va ser elegida l'any 2009 com a tresor del Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya i Andorra. Sabem que, com manava la tradició, l’antiga representació d’època medieval es feia a l’interior del temple. Actualment, la seva versió moderna es representa en un teatre especialment dissenyat per realitzar les magnifiques representacions de “La Passió de Cervera”, el Gran Teatre de La Passió.



En el cas de “La Passió d'Esparreguera”, es tracta d’un espectacle amb una duració de cinc hores dividit en dues parts (la primera part al matí i la segona a la tarda). Això, permet a l’espectador planificar tot un dia de visita a Esparraguera. La representació de gran magnitud compta amb uns 300 actors, una orquestra i un cor en directe, i un auditori per a 1.700 persones. L’obra, que al llarg dels anys ha aconseguit mantenir la seva estructura original consta de 38 escenes dividides en dues parts. La primera titulada “Vida pública de Jesús” i la segona, “Passió, mort i resurrecció”



Per acabar, la “Passió d’Olesa” és la primera passió que va ser guardonada amb la Creu de St. Jordi de la Generalitat de Catalunya, l’any 2002. La representació, com totes les que es representen pel territori català, es troba a l’origen d’aquest tipus de teatre, però, amb el pas del temps, la “Passió d’Olesa” s’ha anat allunyant de la tradició religiosa per apropar-se més a l’espectacle teatral. Es tracta d’una obra de teatre de grans dimensions, tant pel que fa a l’escenografia com al nombre d'actors, que sol arribar als 500 en cada representació. Les representacions tenen lloc durant els caps de setmana dels mesos de març i abril. La peça es divideix en tres actes i té una durada aproximada de tres hores. Així que aquesta Setmana Santa, si us ve de gust, us animo a assistir a alguna d'aquestes representacions teatrals que mantenen viu el patrimoni cultural dels pobles.