Opinió Quedem bé o som seriosos?

Com tothom es deu imaginar, a cap polític en la situació econòmica actual, li agrada augmentar un impost o una taxa. En el passat ple municipal a la Seu d’Urgell es van debatre les ordenances fiscals, i al meu entendre es va produir un exemple del títol d’aquest article.



Es van modificar diferents ordenances fiscals, entre elles, la que regula la taxa de recollida d’escombraries. Aquesta taxa s’ha incrementat un 4’7%, aquest increment ve donat per l’augment del cànon fixat per la Generalitat, per tant, no és que sigui un caprici de la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet. El grup de Compromís x la Seu hi va votar en contra (el motius del seu sentit del vot no em correspon explicar-los a mi), per tant, per l’aritmètica del consistori municipal, el vot del nostre grup decidia si s’aprovava o no la modificació.



Nosaltres vam recolzar la modificació, principalment, perquè si no es feia aquest augment haguéssim generat un dèficit, que si no s’afronta quan toca, acaba suposant un deute, que inexorablement acaba implicant un augment de la taxa molt més gran que l’actual en un futur, per corregir una mala gestió, i d’això en tenim exemples ben propers. Un altra opció podia haver estat donar suport a compromís, impedint la modificació de la taxa, segurament, des d’un punt de vista electoralista, hagués estat més profitós o rentable pel nostre grup, però haguéssim fet un flac favor als nostres veïns i veïnes, que tard o d’hora haurien d’haver pagat el que ara no s’hagués afrontat per falta de valentia.



És lícit que cada partit defensi els seus interessos, però al nostre criteri, en aquest joc polític no es pot hipotecar el futur de la nostra ciutat pels interessos d’un partit o un altre, d’això també en tenim exemples que tots hem de tenir ben presents. Una altra incongruència, o que almenys escapa del nostre entendre, és com a l’assemblea de la Mancomunitat es va aprovar per unanimitat aplicar l’augment de la taxa a l’entrada de residus a l’abocador, però en canvi el representant de Compromís x la Seu va votar negativament que s’apliqués l’augment a la taxa de recollida, el que com he dit, amb els números a la mà és el mateix que acceptar que es generi un dèficit. Això per nosaltres no és seriós, i heus aquí el dilema, quedem bé o som seriosos?



Portaveu del grup municipal d’ERC a la Seu d’Urgell