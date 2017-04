Opinió Atrapats en el temps

Sembla que visquem el dia de la marmota de la coneguda pel·lícula Atrapat en el temps. Em refereixo, òb viament, al tema de l’heliport nacional. Una qüestió que ha fet i farà córrer rius de tinta. Una qüestió de polèmica fàcil però que, per responsabilitat, s’hauria d’analitzar de manera seriosa i responsable. Si la pregunta és si Andorra necessita una instal·lació helio-portuària en condicions, la meva resposta és clara: òbviament, sí. El nostre país és únicament accessible per carretera. No tenim ni tren, ni aeroport. Tenim doncs, uns accessos acotats que ens limiten com a destí turístic i com a potencial destí de negocis i, siguem clars, també en matèria de seguretat. Un heliport aporta molts avantatges en matèria de gestió d’emergències, com per exemple pel que fa al transport sanitari. Sembla que ningú recorda els malaurats aiguats del 82 i la vital importància que van tenir els helicòpters en la gestió d’aquella tragèdia. Aquesta necessitat no és, òbviament, una exclusiva del nostre país. De fet, no hi ha cap ciutat mitjana o gran a Europa que no disposi d’una infraestructura similar. Aquests darrers dies, arran de la signatura del conveni entre el Comú d’Encamp i el Govern per la ubicació de l’heliport, ha aparegut una nova campanya de recollida de signatures amb la voluntat d’evitar la seva implantació a la zona de Tresoles. Sembla que tornem enrere i revisquem episodis anteriors com el del Patapou. A vegades em dona la sensació que siguem l’únic país al món que no sigui capaç de tenir un heliport en condicions. Si analitzem fredament la situació, a Andorra tenim, avui dia, un heliport privat situat a la Massana. Té zones habitades més properes que no pas en el que s’ha projectat a la zona de Tresoles i un trànsit considerable. En canvi, aparentment, aquesta instal·lació no genera incomoditats o queixes dels veïns.

El que no puc entendre són les declaracions alarmistes d’alguns dels aparents líders de la campanya de recollida de signatures: com poden alarmar irresponsablement a la població sense disposar de cap dada objectiva, de cap informe o de cap informació que sustenti allò que estan afirmant? Pel que he pogut llegir a la premsa, el Govern disposa d’un estudi preliminar que sustenta que el projecte de l’heliport és viable i que la ubicació de la infraestructura és segura.

Aquest estudi s’ha de complementar amb d’altres que hauran de ser aportats en el marc de la licitació aprovada recentment pel Govern de selecció d’un equip tècnic multidisciplinari que redacti la documentació necessària per a la construcció de l’heliport. Aquests treballs hauran de donar les garanties aeronàutiques, de seguretat, mediambientals i acústiques. Aquests estudis hauran de definir també les trajectòries d’enlairament i aterratge. Serà en el moment en què és disposi de tots els estudis quan es podrà determinar si la infraestructura és adequada. Caldrà ser exigents i verificar si el projecte ofereix totes les garanties en matèria de seguretat i si no genera molèsties reals als veïns. És, en aquest moment, quan ens podrem posicionar amb coneixement de causa i de manera racional. Fer-ho abans és, al meu entendre, absolutament irresponsable. O persegueix altres finalitats que la defensa de l’interès general.

Secretari d’organització de DA