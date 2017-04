Opinió Fumar al casino?

En aquesta ocasió vull parlar sobre la meva sorpresa davant la decisió que en el futur casino es podrà fumar. I continuo sorprenent-me quan llegeixo la declaració de que els no fumadors no hem de preocupar-nos perquè tindrem sales per a no fumadors. O sigui, en lloc de sales per a fumadors, serà a l’inrevés, seran els no fumadors els que estiguin a part. Genial! Com si això fos una solució! No és el mateix estar en una sala a part, fumar, apagar el cigar i sortir, que estar en una sala lliure de fum i després sortir a la resta de les instal·lacions carregades d'ell. Per descomptat jo no penso anar-hi mai i al bingo tampoc. El fum em molesta moltíssim i per fer unes apostes al Black Jack ja hi ha altres casinos on no hauré d'empassar-me tot el fum dels altres.



D’altra banda, cal constatar una gran incongruència: al casino es pot fumar i als bars i restaurants no. Per a mi, genial, però no deixa de ser injust que no es regeixin tots per les mateixes lleis.



Una cosa que caldria tenir en compte és que mentre el tabac sigui legal, tot fumador té dret a fumar, però sempre respectant els drets dels que no desitgin fer-ho i en el cas del tabac això és molt important perquè els no fumadors es tornen fumadors passius en absorbir el fum dels altres. I he d'afegir que, per exemple, si es té una mica de respecte cap als altres, qualsevol fumador s'adonaria que sortir de casa i encendre el cigarret a l'ascensor és un fet totalment inadmissible. Hem de respectar-nos tots!



Així, segons la Llei, tot ciutadà té dret a respirar aire pur; o no tan pur, perquè hi ha molts més factors de contaminació de l'aire dels que també caldria ocupar-se.



Un factor greu de preocupació són els nens, però qui protegeix als nens els pares dels quals són fumadors? Tota una polèmica que durarà sense solució mentre existeixi el tabac, perquè no faltaria més que prohibissin a les persones fumar dins de casa seva. Però, sobretot, recordem que el tabac sempre ha estat una important font d'ingressos públics que ajuda a incrementar la recaptació fiscal dels governs. Per tant, que no es preocupin els fumadors, perquè no interessa prohibir-lo.



Bé, després de tota aquesta reflexió. Només afegir que en resum, segons la llei, està prohibit fumar als llocs públics tancats i, si ningú em demostra el contrari, el casino ho és. Així que, per favor, siguin congruents i facin prevaler les lleis per a tots per igual i no en funció d'altres interessos siguin aquests els que siguin.