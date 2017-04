Opinió Salut al Pirineu

Content, cofoi, orgullós, només així em puc sentir després de només 17 mesos de treball del Departament de Salut, comandat pel conseller Toni Comín. En aquest temps la tasca desenvolupada i prevista al Pirineu, i en especial a la nostra ciutat, ha estat ingent i pionera pel que fa a futures i presents inversions. En primer lloc, em satisfà especialment l’adequació de l’aeroport de la Seu per tal que puguin aterrar vols nocturns del SEM helitransportat, així com a Tremp, Vielha i l’Alta Ribagorça en un futur. Això és la millor solució a les emergències mèdiques en les nostres comarques de muntanya, allunyades dels grans hospitals de referència. Un gran encert!

M’agradaria recordar que, gràcies al Govern de la Generalitat, l’hospital de la Seu és financerament sostenible, amb una inversió de tres milions fraccionada en els tres propers anys. Cal dir que aquest hospital dona cobertura des de la Vall de la Vansa, fins a Oliana i Bellver de Cerdanya, sent també el receptor de tot el flux de potencials usuaris que es desplacen a Andorra. Per tant, un hospital troncal pel Pirineu.

Per un altre costat, es construirà un nou CAP a la Seu d’Urgell, gran inversió que servirà per millorar les condicions tant dels treballadors, com dels usuaris de la sanitat pública. També vull destacar la bona disponibilitat del departament d’estudiar la implantació de Pediatria dels Pirineus als dos Pallars i l’Alta Ribagorça, fet que acabaria amb la mancança de professionals d’aquest àmbit tant important, en aquestes comarques, tal com ha passat a l’Alt Urgell.

La cirereta del pastís, per part del conseller, així com de la delegada del Govern, Rosa Amorós, i del delegat de Salut del Pirineu, Jordi Cortada, és la seva aposta, en concordança al que defensem des d’ERC la Seu, d’una gerència mixta amb l’hospital de Tremp, per tal de crear una xarxa d’hospitals del Pirineu, sota la gerència del CatSalut, on també en un futur s’hi podrien incorporar l’hospital de Vielha i fins i tot, l’hospital transfronterer de Cerdanya. Aquesta iniciativa s’ha vist aturada, de moment, per l’acció judicial del grup de Compromís pel Pirineu, ja que ho considera un «frau de llei». Aquesta fet comporta posar pals a les rodes a un projecte il·lusionant i alhora, el que és més greu, afecta al dia a dia dels hospitals de la Seu i de Tremp, on a dia d’avui no s’ha pogut incorporar el nou gerent. Aquest fet a la Seu, per exemple, implica forçosament l’endarreriment de les obres a la tercera planta de la fundació Sant Hospital, on està prevista una ampliació de l’oferta sociosanitària que consisteix en augmentar de 14 places fixes a 40, el que suposa un increment d’un 185% més de llits pels nostres avis i àvies més dependents i amb malalties cròniques que difícilment les seves famílies poden assumir al seu domicili. En definitiva, una necessitat urgent pel nostre territori.

Encara queda molta feina per fer, però davant de totes aquestes accions empreses per Salut, podem acabar afirmant que aquest departament creu en el Pirineu i vetlla pel seu futur i progrés.

Feliç Sant Jordi a totes i tots.

Regidor del grup municipal d’ERC la Seu