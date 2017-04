Opinió Consultori fiscal

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors els aspectes tributaris en la planificació successòria d’acord amb la legislació vigent al Principat d’Andorra.

Concretament, distribució de béns i drets heretables situats a Andorra en el moment de la defunció del causant i l’atribució dels mateixos als hereus.

S’ha de tenir en compte que a la legislació tributària del Principat d’Andorra no es troba regulada una figura anàloga a l’Impost sobre Successions i Donacions com a altres països.

En aquest sentit, les conseqüències tributàries de les transmissions/adquisicions lucratives entre persones físiques residents, ‘inter vius’ o ‘mortis causa’, es troben regulades en la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (en endavant, IRPF) i en la Llei de l’Impost sobre la Renda de no Residents.

Tributació del Causant resident fiscal al Principat d’Andorra

Les rendes, positives o negatives, que es poguessin produir com a conseqüència de la transmissió de béns i drets per títol successori del causant resident fiscal a Andorra als seus hereus, es qualificarien com a guanys o pèrdues de capital d’acord amb la definició continguda a l’apartat 1 de l’article 24 de la Llei de l’impost en seu de l’últim IRPF del causant.

Aquest guany o pèrdua es computaria, d’acord amb l’establert en l’article 25 de la mateixa Llei, per la diferència entre el valor de mercat i el valor d’adquisició dels béns i drets al moment de la data de la defunció del causant.

No obstant això, els esmentats guanys o pèrdues de capital estarien exempts de tributació d’acord a l’establert en la lletra l) de l’article 5 de la LIRPF segons el qual es determina que estan exemptes, «els guanys de capital que es posin de manifest en les transmissions lucratives per la mort de l’obligat tributari».

Per tant, en seu del causant la renda que es materialitzés estaria exempta per aplicació de l’establert en el paràgraf anterior.

Tributació de l’hereu resident fiscal al Principat d’Andorra

Si l’hereu fos resident fiscal al Principat d’Andorra, l’adquisició de béns o drets a títol lucratiu, ‘mortis causa’, estaria no subjecta a l’IRPF per aplicació de la lletra b) de l’apartat 4 de l’article 4 de la Llei de l’impost, la qual preveu la no subjecció de les «adquisicions de béns i drets per herència, llegat o qualsevol un altre títol successori, així com les adquisicions de béns i drets per donació o qualsevol un altre negoci jurídic a títol gratuït, ‘inter vivos’, i la percepció de quantitats pels beneficiaris de contractes de segur sobre la vida, quan el prenedor sigui una persona diferent del beneficiari».

Per tant, l’adquisició dels béns i drets situats al Principat d’Andorra per part de l’hereu resident fiscal al Principat d’Andorra no portaria associada tributació a l’esmentat territori.

Tributació de l’hereu no resident fiscal al Principat d’Andorra

L’Impost sobre la Renda de no Residents (d’ara endavant, IRNR) és un tribut de caràcter directe que grava, en els termes que estableix la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre la Renda dels no Residents Fiscals (d’ara endavant, IRNR), la renda obtinguda al territori del Principat d’Andorra per les persones físiques o jurídiques no residents fiscals en aquest territori.

L’adquisició de béns o drets situats al Principat d’Andorra a títol lucratiu, ‘mortis causa’, per part d’una persona no resident a Andorra, seria fet imposable de l’IRNR segons l’establert als articles 8 i següents de l’IRNR.

Malgrat la subjecció a l’impost, segons l’establert en la lletra f) de l’article 15 de l’IRNR estan exemptes «les adquisicions a títol lucratiu dels actius, títols o valors als quals es refereix aquest article i també dels dipòsits, comptes corrents i altres productes financers».

En aquest sentit, l’adquisició per part de l’hereu no resident fiscal de béns i drets a que es refereix l’article 15 de la llei de l’IRPF situats al principat d’Andorra no portaria associada tributació al Principat per l’IRNR.

