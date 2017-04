Opinió Un exercici sobre França

Com sempre passa en això dels mercats, la reacció inicial dels inversors a les notícies sol ser errònia. Ho va ser amb el ‘Treasury’ 10 anys després de la victòria de Trump, enlairant-se fins al 2,6 % per tornar després al 2,2 %. Sospito que el mateix està ocorrent amb la lectura que s’està fent sobre les eleccions franceses.

Vegem: coses que necessito saber sobre les eleccions franceses (i que molt amablement una font qualificada m’ha proporcionat)

1. Quin percentatge dels votants d’extrema esquerra mai votaran a Macron? Segons m’expliquen, entre un 50%-75 % d’aquests votants creu que Macron és massa proper a Hollande, qui, segons aquests, ha traït l’ideal socialista. Posem que un 50 % dels seguidors de Hammond, i un 75 % dels seguidors de Melenchon, no votaran mai a Macron i s’abstindran (com ha ocorregut en altres eleccions).

2. Quin percentatge del centre dreta democristià no votarà per Macron? El 50 % d’aquests votants rebutja la falta de control migratori de Macron i les seves polítiques anti-família i mai votaran per Macron.

3. Sabem que ningú de la ultradreta votarà per Macron.

4. I que ningú del centre dreta votarà per Melenchon

Ara ja podem realitzar un simple exercici, però abans visualitzem com estan distribuïts els votants a França: hi ha quatre grans blocs i cadascun té 1/4 dels vots.

En l’extrema esquerra (25 % dels vots) tenim a Melenchon (18 % de vots), i a Hamond (7 %).

Al centre esquerra (25 %), tenim l’oficialisme socialdemòcrata de Macron (20 %), i a la vella esquerra no revolucionària (5 %). Considero que Macrón aglutina aquest 25 %.

Al centre dreta (25 %) tenim als democristians de Fillon (18 %) i als conservadors d’Aignan i Asselineau (7 %) amb major afinitat cap a la dreta (i enfadats per com el partit ha deixat perdre unes eleccions que tenien guanyades)

I finalment tenim la dreta populista (25 %) unida sota la candidatura de Le Pen.

Comencem l’exercici:

Cas 1: passen a segona ronda Macron i Le Pen.

Probable resultat final per a Macron: 25 % + 9 % (meitat vots de Fillon) + 3, 5% (meitat vots de Hammond) + 4,5 % (des de Melenchon). Total vots = 42 %

Probable resultat final para Le Pen: 25 % + 9 % (meitat vot més conservador de Fillon) + 7 % (d’Aignan i Asselinou). Total vots = 41 %

Aquest seria un resultat massa potent per ser ignorat i, de ben segur, augura un bloqueig descomunal a les legislatives.

Cas 2: passen a segona Ronda Fillon i Le Pen.

Probable resultat final per a Fillon: 18% seu + 4 % (vots Asselinou) + 25 % (tots els vots de Macron). Total vots = 47 %.

Resultat per a Le Pen: 25 % seus + alguns vots d’Aignan i Asselinou = 30 %

Guanya Fillon!

Cas 3: passen a segona Ronda Melenchon i Le Pen.

Probable resultat final per a Melenchon: 18 % seu + 7 % (vots Hammond). Total vots = 25 %

Resultat per a Le Pen: 25 % seus + gairebé tots els vots de Fillon i resta de conservadors (20 %) + meitat dels vots de Macron (10 %?). Total = 55 %

Guanya Le Pen!

Així doncs, solament si passa Fillon a segona ronda podríem estar tranquils (perd Le Pen), doncs en la resta d’escenaris de segona ronda, o guanya Le Pen o està molt a prop, i això serà dur.

Això és una simulació (una de tantes), però des de l’enfocament de qui no votaran mai els votants, i el resultat no és tan optimista com s’està pintant avui.

Per descomptat, puc equivocar-me.

Economista en cap

del Grup Andbank