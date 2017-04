Opinió Perspectiva de l’Ibex35 pel 2017

Permeteu-me que comenci pel final i d’aquí fem un ‘flashback’. Des de la meva perspectiva, de l’anàlisi tècnica, sóc positiu amb l’Ibex35 a llarg termini en presentar un objectiu potencial entorn dels 11.140 punts.

Per què tinc aquesta perspectiva positiva a llarg termini? Què em fa pensar que l’Ibex35 podria aconseguir els 11.140 punts? Resumint, perquè malgrat la forta volatilitat dels anys anteriors, dels mals de cap que hagi pogut donar l’índex, a la seva manera, s’ha comportat d’una manera bastant ‘noble’.

És a dir, si fem un ‘flashback’, al que alguns podran dir que a «toro passat tots som toreros» i és cert, amb l’inici de la crisi econòmica va venir la gran caiguda produïda des de novembre del 2007 amb un Ibex35 en el seu màxim històric (16.040) fins a l’agost del 2012, que va trepitjar terra als 5.905, per començar una remuntada que hem vist fins als nivells actuals.

Pel camí d’aquestes pujades, la superació dels 8.755 punts al setembre del 2013 ens va deixar una figura alcista d’H-C-H invertida (figura gràfica de les anàlisis tècniques) amb un objectiu entorn dels 11.575 punts, nivell que va aconseguir al març del 2015 i que va proporcionar pujades del 32,21 % en un any i mig. Des de llavors va passar a moure’s lateralment entre els 11.884 i els 9.232 des de març del 2015 fins a gener del 2016 en què va perdre aquest nivell i van començar a saltar les alarmes.

La pèrdua dels 9.232 punts plantejava unes correccions el pitjor escenari de les quals era caure fins als 6.563 punts, en el que existia un suport molt fort, clau, entorn dels 7.500 punts, que coincideixen amb dos nivells importants, el primer d’ells és el nivell que va aguantar estoic des d’octubre del 2012 i que va llançar l’índex fins als 11.884, i el segon és el 61,8 % de Fibonacci, amb correcció fins als 6.563 punts de l’objectiu ‘alarmant’.

Després d’aguantar els 7.500 punts, els quals es «van veure2 en dues ocasions durant el 2016, l’índex es va estar movent entre els 9.232 i els 7.500 punts dins d’un canal lateral i va poder resoldre el moviment lateral superant la resistència del canal per alegria de tots. Trencar la resistència entorn dels 9.232-9.360 planteja aquest objectiu alcista que hem esmentat, que tenim en l’Ibex en 11.140 punts.

Abans que es produís la superació dels 9.232 punts, en els indicadors tipus RSI i CCI que solen ser efectius en moviment laterals, com en el que es movia l’índex, es podien observar algunes divergències alcistes que ajudaven a tranquil·litzar o calmar l’alarma que es pogués complir l’objectiu tan negatiu esmentat abans en el 6.563 punts.

Després d’aquest ‘flashback’ que ens ha tornat a situar en el moment actual i gràcies al qual hem aclarit el per què tenim aquesta visió positiva en l’Ibex35, ens poden sorgir noves preguntes. Un cop ha pujat aquest any, des dels 9.360 fins als 10.367 un 10,76%, seguirà pujant? No hi haurà un descans? On podria produir-se?

Des del meu punt de vista, hauríem d’estar ja a prop d’un descans en l’índex, la resistència o zona de resistències que haurien de frenar les pujades estarien entorn dels 10.476, nivell que coincideix amb el 61,8 % de Fibonacci fins a l’objectiu alcista dels 11.140 punts, i el màxim i resistència clau entorn dels 10.631 punts que va ser marcat al novembre del 2015.

De complir-se que l’índex freni entre els 10.631-10.476, hauria d’entrar en una fase de consolidació a les pujades produïdes que poguessin portar-ho a una escala propera als 10.000 punts o, fins i tot, una mica més a baix com podrien ser els 9.780-9.610 per tornar a tirar cap amunt.

Per aquest any, en principi, no crec que aconsegueixi l’objectiu dels 11.140 punts. La meva perspectiva és que els 10.631 o la seva proximitat podrien ser els màxims i que, després d’una correcció, de confirmar-se aquest sostre entorn dels 10.476-10.631 punts, sorgiran noves oportunitats d’entrar en l’índex i que l’any acabi sent un any positiu. Tret que sorgeixi alguna cosa nova, al 2018 es podrien aconseguir els 11.140 punts.

Responsable de producte i Analista d’inversió. Andbank