Opinió Respectem els ciutadans amb l’heliport!

L’heliport nacional torna a ser els darrers dies un tema de primera plana als mitjans del país. La voluntat del Govern de Demòcrates per Andorra de construir-lo a la zona de Tresoles ha aixecat preocupació entre els ciutadans que resideixen a la zona més propera, que tenen una por –lògica, tot s’ha de dir– a les afectacions que la instal·lació els hi pugui ocasionar. Aquesta lícita preocupació s’ha traduït en una recollida de signatures que, vist el seu ritme, evidencia que bona part de la població té importants recels en relació a aquesta infraestructura. A tot això, DA, novament, ha respost amb una important manca de transparència i, el que és pitjor, amb un menyspreu a aquest col·lectiu de veïns, a qui, en algunes declaracions han arribat a titllar d’alarmistes i irresponsables.

Per ara, el Govern s’ha limitat a apuntar que els primers estudis assenyalen aquella zona com adequada, admetent, això sí, que la decisió final dependrà d’uns nous treballs que s’han de realitzar encara. Però, malgrat això, algú els sorprèn que les persones que viuen al costat estiguin neguitoses i vulgui explicacions? I que, si no els hi donen, es mobilitzin? A mi, no. Novament, es peca d’una manca de transparència no per ja habitual menys preocupant.

Si tan important és per a Andorra l’heliport, DA hauria de qüestionar-se per què hi ha tanta oposició. Fins i tot, dins de les seves mateixes files perquè, amb les dues ubicacions anteriorment proposades –Patapou i la Comella– van ser cònsols que llavors estaven en l’espectre polític proper les que van liderar l’oposició al projecte. El que ha de pensar el Govern és que, si hi ha tanta oposició –reitero–, fins i tot entre els seus, és potser perquè la gent no veu utilitat a l’heliport i pensa que s’haurà de pagar la infraestructura i suportar els aparells passant cada dia per sobre el seu cap, amb el soroll, el risc d’accident o la contaminació atmosfèrica que això suposa, perquè només una minoria en tregui benefici.

No nego que l’heliport pot tenir punts positius. Per què, doncs, DA no fa un esforç per explicar-los? Si ha de permetre atreure més inversions o desviar els vols sanitaris del centre d’Escaldes, per què no es fa una reunió pública i s’exposa quins avantatges i beneficis comportarà aquesta instal·lació? Novament, però, s’opta per no fer res, per la manca de transparència i pel menyspreu als ciutadans.

Un menyspreu que es posa en relleu amb algunes declaracions i també amb algunes actuacions. No va ser fins ahir, molts dies després d’haver-ho demanat, que la cònsol major d’Escaldes es va reunir amb la plataforma de veïns que recullen signatures. I això després que algun conseller de la majoria els hagi acusat d’alarmistes i d’irresponsables.

Seguir aquest camí, al meu entendre, no serà positiu. Més enllà del que acabin dictaminant els nous estudis ara en licitació, si DA manté aquesta actitud i aquestes formes, no serà possible calmar els ànims i l’heliport es tornarà a trobar amb l’oposició majoritària de la població. Només donant la màxima informació, escoltant i esvaint els dubtes serà realment possible tirar-lo endavant amb el consens majoritari que una instal·lació d’aquestes característiques requereix.

Consellera del PS al Comú d’Escaldes-Engordany