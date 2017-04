Opinió On és l’oposició d’Escaldes-Engordany?

Em faig aquesta pregunta per diversos motius. Per començar no he pogut veure cap membre de l’oposició reclamant el retorn del tanatori a Escaldes, donat que la seva marxa es tractava d’una mesura temporal. Han hagut de ser els ciutadans els qui li recordin aquest fet al comú.

Tampoc he vist que reclamin informació sobre heliport. Tot i que sí que és cert que la previsió apunta que s’instal·larà en uns terrenys d’Encamp, la seva proximitat fa que no puguem passar per alt que tindrà un impacte ben real sobre Escaldes-Engordany. Un cop més, han estat els ciutadans els que han engegat una recollida de signatures per posar damunt la taula els riscos que pot comportar la ubicació escollida.

No he vist que ningú expliqui el perquè els propietaris de la zona del Clot d’Emprivat, tot i haver fet la concessió que marca la llei al comú amb el nou Poupee, hauran de tornar a cedir part dels seus terrenys per a ús enjardinat de pas públic, pagant ells el manteniment. En definitiva, que hauran de tornar a cedir part del seu patrimoni privat perquè els governants d’Escaldes-Engordany tornin a treure pit sense haver fet res. I el més greu, tal com ens tenen acostumats a les files de DA, saltant-se la propietat privada per allò on no sona.

Com pot ser que l’oposició permeti el canvi de la zona de l’Obac, que passarà de ser de zona residencial a zona d’ús condicionat 3? En poques paraules, això vol dir que aquella zona passarà de ser per a residències unifamiliars o plurifamiliars, a poder-s’hi construir hotels, escoles, centres esportius, centres geriàtrics... És a dir, a part de construir discoteques o bars gairebé hi podran fer el que vulguin. En aquesta zona en concret només recordaré que estem en l’última legislatura, tant de l’actual cap de Govern, com de la cònsol major d’Escaldes-Engordany. No sigui el cas que vagin escanyats de temps i després els hi quedin cosetes per fer.

On sou? No se us sent piular quan des del comú us treuen la potestat de realitzar preguntes al Consell, al·legant que segons el reglament únicament teniu dret a aquesta eina un parell de cops l’any. Crec, sincerament, que és un tema força greu com perquè els ciutadans ho sapiguem.

Darrerament hem sentit parlar molt de les dobles feines al Comú d’Encamp, però crec que a Escaldes-Engordany es dona la mateixa casuística amb el consol menor. La diferència és que, aquí, ningú no ho exposa als ciutadans.

I per als que creuen que no existeix cap problema, si us plau que li diguin a la sra. Marín que no li cal l’excedència de la CASS, que ho pot compatibilitzar tranquil·lament amb la seva feina de consol major. Que no existeix cap problema i que no entenem per què va demanar aquesta excedència quan és el més normal del món. (Ironia activada).

En fi, que m’encantaria que fossin els escollits a les urnes els que s’encarreguessin de «controlar» al govern d’Escaldes-Engordany, els que fiquessin tots aquests temes damunt de la taula.

Però com se sol dir, qui dia passa any empeny.