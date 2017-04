Opinió Regeneració o transfuguisme?

Els canvis que està vivint la nostra societat a escala mundial en l’àmbit econòmic, però també en l’àmbit polític, probablement com a conseqüència del primer, han generat una pèrdua del poder, la sobirania dels estats especialment en el si de la Unió Europea. És allò que es diu que les grans decisions es prenen a Brussel·les, i els governs cada vegada tenen més tendència a tenir un component tecnòcrata que no pas polític, quedant a mercè dels interessos impersonals del gran capital.



Els costums de la societat canvien més ràpidament que no pas abans, probablement per la quantitat i la immediatesa de la informació que ens arriba a cada instant.



Tot plegat porta a la pèrdua de valors de bona part de la societat, i de bona part de la classe política. Si es perden els valors es pot perdre el sentit de les coses. Abandonar els ideals dona pas a la feblesa i porta al camí de la mediocritat.

En aquest context, les propostes polítiques han de saber evolucionar per aportar solucions als nous reptes de forma anticipada. I això només s’aconsegueix mantenint uns valors i uns principis sòlids. Qui en l’acció pública no defensi uns ideals acabarà actuant darrere dels esdeveniments, amb retard i malament.



Per això són importants els ideals i la defensa dels valors que defensem els progressistes.



El centre esquerra europeu passa per un moment difícil i necessita una reorientació. Val a dir, per altra banda, que el centre dreta europeu tampoc passa pels seus millors moments.



Potser perquè, avui dia, ser un veritable demòcrata i mantenir-se fidels als propis principis, dificulta la tasca de fer política.



A Socialdemocràcia i Progrés continuem el treball per defensar un projecte renovador, mantenint una línia clara de defensa dels valors progressistes.



En aquesta línia, una part important dels membres fundadors del partit socialdemòcrata vam decidir deixar-lo l’any 2013, en desacord amb la deriva radical que adoptava la formació. Aquella escissió no és pas comparable amb l’abandonament unipersonal d’SDP de la consellera general Sílvia Bonet que no ha estat pas fonamenat en un explícit desacord polític.



Estem convençuts que amb independència del suport electoral que es pugui obtenir en unes eleccions el que cal és mantenir-se fidel als principis, els valors, l’ètica i les conviccions polítiques.



Nosaltres no fem com un conseller general que imparteix doctrina moralista, tot i ser un hàbil especialista del transfuguisme, del PLA a CDI fins aterrar a DA. Poc importen els canvis de nom o denominació. És evident que es tracta de circular en el sentit de les grans masses seguint el ramat, no fos cas.



No ens cal cap lliçó de conducta d’algú que no va dubtar ni un moment en trair la seva cap de llista quan aquesta va deixar de donar suport al Govern.



Conseller general per SDP