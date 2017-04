Opinió Preocupat pel cost de la gasolina? Doncs no ho estigui

Com cada mes, em satisfà presentar-vos en detall la informació més rellevant del sector de l’energia durant el darrer mes, amb l’objectiu de revisar la posició i les recomanacions que tenim pel que fa a aquest actiu.

Flux de notícies positives

1. La notícia més important d’avui és la indicació procedent dels principals productors de l’OPEC segons la qual potser s’ha arribat a un acord preliminar per a l’ampliació de les retallades de producció imposades pel càrtel. Els ministres d’economia d’Aràbia Saudita i Kuwait han dit que «es treballa en la consecució d’un consens» per a una ampliació, tot i que encara no hi ha acord.

2. Els gestors de fons van elevar les apostes pels preus a l’alça del petroli, i ja en són tres setmanes consecutives (els contractes nets a llarg termini van créixer 14,1 k, mes del 4,6 %). Tanmateix, els preus s’han mogut en la direcció oposada (en la setmana de l’informe han baixat 1,9 %).

Flux de notícies negatives

1. Al-Falih ha deixat oberta la possibilitat que una ampliació de l’acord podria ser inferior als sis mesos esperats. Aquesta disminució de la durada d’un nou possible acord sobre la retallada de la producció indica la manca de compromís amb aquesta mena de moviments.

2. Probablement l’Iraq vol una exempció d’un hipotètic acord de retallada de producció al càrtel. Ammar al Hakim, líder de la coalició xiïta al capdavant del govern de la nació, va dir que el seu país necessita els ingressos del petroli per tal de poder continuar lluitant contra l’Estat Islàmic.

3. També és possible que es permeti a l’Iran mantenir el nivell de producció, quedant fora del possible acord. El ministre de Petroli de Kuwait, Issam Almarzooq, ho va confirmar. Ja es va permetre que l’Iran n’incrementés la producció en el marc de l’acord inicial per ajudar el país a refer la seva indústria després d’anys de sancions internacionals.

4. Les autoritats russes han indicat que la producció del país es podria enfilar fins al nivell més elevat des de fa 30 anys (fins a 11,07 M bpd) i que les empreses de petroli locals estan llestes per impulsar la producció una vegada que l’acord de l’OPEC finalitzi. Rússia encara no ha dit públicament si vol que les retallades vagin més enllà del mes de juny, tot i que el ministre d’Energia rus, Alexander Novak, va declarar que «el mercat del petroli havia millorat des del principi del mes de març», de manera que suggeria que Moscou podria no veure amb gaire bons ulls l’acord per a la retallada de la producció.

5. Informadors (‘insiders’) que treballen a l’IPO d’Aramco, diuen que la valoració de dos bilions de dòlars per la sortida a borsa no hi ajuda i van assenyalar que «és probable que l’empresa valgui, com a mínim, 500 mil milions $ menys del que el govern havia indicat». Vendre l’empresa a un nivell clarament inferior restarà molt d’atractiu a un sector que, per si mateix, ja en té ben poc, i com no, al prop preu del cru.

6. L’empresa consultora FGE diu que l’OPEC necessita un altre any de retallades per assolir l’objectiu de reequilibrar el sector i augmentar el preu. Fet que, ara per ara es considera «una missió impossible». Aràbia Saudita tot just ha reconegut que el grup no ha aconseguit l’objectiu de reduir les existències de petroli per sota del nivell de la mitjana històrica de cinc anys.

7. Per primera vegada l’Iran esdevé el segon proveïdor de petroli de Corea del Sud en incrementar la producció amb la finalitat de recuperar la quota de mercat després que s’hagin aixecat les sancions. l’Iran assoleix el número dos amb l’enviament de vaixells per 46,73 M barrils (el que suposa un augment del 100% interanual).

8. El mercat del cru físic al Mar del Nord emet senyals de debilitat, amb una combinació de factors que em fan pensar en la recreació del que s’anomena un ‘oil glut’, com a conseqüència d’unes compres asiàtiques minvants i l’entrada de cru dels Estats Units cap a Europa.

9. La capacitat de refineria a la Xina ha evolucionat més ràpid que la demanda de petroli. Dita capacitat ha passat a ser aproximadament un 15 % del total mundial a final del 2015 i ara està al voltant del 20 % per damunt del consum anual de petroli del país, la qual cosa suggereix una moderació de la importació de petroli. Això explica que la Xina hagi esdevingut un dels exportadors més importants del món en combustible dièsel i gasolina, el que probablement resulti en una pressió a la baixa en els preus d’aquests productes a nivell mundial i, de retruc, fer baixar també els preus del cru.

10. La producció d’esquist als Estats Units es prepara per a l’increment més gran en més de dos anys. Segons el darrer informe mensual de la EIA sobre la productivitat de les perforacions, el resultat del mes de maig podria ser l’increment mensual més important en més de dos anys (+124K bpd), que assoliria la xifra de 5,19 M bpd a partir d’un nivell de 5,069 M bpd ajustat a l’alça el mes d’abril. S’espera que la majoria de regions productores d’esquist vegin guanys en la producció, amb la previsió que la Conca Permiana experimenti una pujada de 76K bpd.

Atès que, a priori, gran part de les informacions són poc favorables per al preu del petroli, mantinc la meva visió d’un preu del petroli estructuralment a la baixa. Es clar, si els productors deixen de manipular el mercat, en un intent desesperat de defensar el preu.

Economista en cap

del Grup Andbank