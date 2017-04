Opinió 2017: consolidació d’estàndards internacionals de transparència

Des de principi del 2009 el Principat d’Andorra ha fet un esforç significatiu per acomplir els estàndards de transparència i cooperació que organitzacions com l’OCDE han anat establint. El primer canvi significatiu va consistir en la introducció d’una llei que aixequés el secret bancari en el marc dels acords d’intercanvi d’informació fiscal.

D’altra banda, tant les necessitats pressupostàries del país com la decisió d’iniciar un procés d’obertura econòmica feien necessària la introducció d’un sistema tributari que, tant a efectes de tributació directa com indirecta, tingués una naturalesa anàloga als establerts als principals països de l’OCDE. La introducció d’aquest sistema ha permès al país la signatura de convenis per evitar la doble imposició (CDI’s), acords que esdevenen clau per incrementar tant les inversions com les relacions econòmiques creuades entre els països signants.

Pel que fa a l’adaptació d’estàndards internacionals, els canvis legislatius introduïts i proposats en els darrers dos anys han suposat, i suposaran, el pas més important i definitiu que s’ha viscut en la història d’aquest país. Han estat dos anys d’una intensa activitat parlamentària respecte a iniciatives legislatives amb transcendència internacional, i encara tenim per endavant un 2017 que serà recordat com un any clau en relació a les modificacions normatives.

En primer lloc, el passat 1 de gener va entrar en vigor la Llei d’intercanvi automàtic d’informació fiscal a Andorra. Aquesta norma d’intercanvi automàtic compleix estrictament els estàndards aprovats per l’OCDE (Common Reporting Standard-CRS), i ha suposat una millora rellevant al compliment fiscal internacional sobre la base d’intercanvi automàtic i recíproc.

Cal destacar que dintre d’aquesta política de transparència internacional, el Principat d’Andorra se sotmet de manera periòdica a les avaluacions del Consell d’Europa, realitzades pel Comitè d’experts per a l’avaluació de les mesures contra el blanqueig de diners o valors i contra el finançament del terrorisme (Moneyval), unes avaluacions per a les quals resulta fonamental una adequada i efectiva implementació dels estàndards internacionals en la matèria, materialitzats en les recomanacions del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI).

Moneyval i GAFI són els dos actors principals que incideixen en el camí de la transparència i la implementació dels estàndards internacionals que ha escollit Andorra. La funció del Moneyval és avaluar que els països implementin degudament les recomanacions emeses pel GAFI.

No és coincidència que una part de les últimes iniciatives legislatives hagin vingut també determinades per les recomanacions publicades pel GAFI. Ens referim amb això al projecte de llei de modificació de la Llei qualificada del Codi Penal, que es va presentar el passat 1 de març.

L’esmentat projecte contempla la introducció del delicte fiscal al Codi Penal. La tipificació del delicte fiscal es fa diferenciant entre el tipus bàsic (a partir dels 50.000 euros), i l’agreujat. Aquest últim es donarà quan l’import defraudat superi els 150.000 euros, o quan els fets s’emmarquin en una organització criminal. Cal recalcar que només el tipus agreujat serà subjacent del delicte de blanqueig.

Per últim, el projecte també inclou la modificació del delicte de blanqueig, afegint com a supòsits d’origen de fons d’activitat delictiva (delicte subjacent), aquells que provinguin del contraban (de qualsevol tipus de mercaderia), així com el delicte fiscal agreujat.

D’avançar el projecte (supòsit més que probable), suposarà una modificació substancial, no només del Codi Penal, sinó també del marc tributari del país.

Amb l’entrada en vigor d’aquestes modificacions, així com amb les darreres lleis que s’han anat introduint, Andorra passarà a formar part dels països que se situen al capdavant en la implementació de mesures de transparència internacional i de la prevenció de blanqueig de capital. Aquesta realitat ens ajudarà a consolidar el país com a plaça financera de primeríssim nivell, competint sense cap limitació amb les principals places financeres europees.

Si analitzem les últimes dades publicades relatives a la banca andorrana, durant l’exercici passat s’ha millorat la ràtio de solvència, que ha arribat al 25,10 % (molt per sobre de la mitjana europea). De les mateixes dades també es desprèn que Andorra es manté com una plaça valorada pels clients, tant per la qualitat dels serveis dels seus gestors com per l’experiència en la gestió de patrimonis. Dit això, aquests canvis normatius només poden generar encara més confiança en els clients, que veuran com el país acaba per consolidar la implementació d’estàndards internacionals de seguretat i d’acompliment.

Com es pot observar, amb les modificacions que es preveuen introduir aquest any, Andorra dona un dels passos més ferms i definitius en la consolidació dels acompliments més estrictes dels estàndards internacionalment acceptats en la transparència internacional i la lluita contra el blanqueig de capitals, passant a formar part del grup capdavanter de països de l’OCDE en aquests aspectes.

