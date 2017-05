Opinió Consultori fiscal

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors la Consulta Vinculant 0080-2017 Núm. CV0079-2017 de l’Impost Sobre Societats.

Antecedents

-El consultant es soci únic d’una societat holandesa (d’ara en endavant, la societat).

-L’única activitat de la societat holandesa és la gestió d’un patrimoni mobiliari i immobiliari, constituït fonamentalment per productes financers dipositats a entitats financeres holandeses i un immoble situat al mateix país.

-La societat holandesa està constituïda d’acord a les lleis d’Holanda i el seu domicili social esta situat a l’esmentat país.

-La societat no disposa de treballadors ni d’una seu de direcció efectiva a territori holandès ja que direcció general i el control de la producció del conjunt de les seves activitats o negocis es localitza al Principat d’Andorra des de l’any 2013, moment en que el consultant va traslladar la seva residència fiscal al Principat. La direcció general és duta a terme per l’administrador resident fiscal a Andorra des del seu domicili al Principat.

-L’administrador de la societat és el consultant, resident fiscal Andorra, que s’encarrega de totes les funcions atribuïdes al seu càrrec i les desenvolupa des del Principat. Per exemple, porta a terme totes les decisions i actes dispositius i de gestió com contractació amb tercers, inversions, moviments de comptes bancàries, signatura de xecs, disposicions, transferències, etc.

Qüestió plantejada

La qüestió formulada correspon que a la sol·licitud a l’Administració Tributària que, a la vista dels antecedents, evacuï criteri vinculant sobre les següents qüestions d’acord a l’establert a l’article 65 de la LBOT:

-Si d’acord a l’establert al punt c) de l’apartat primer de l’article 7 de la LIS la Societat holandesa és resident fiscal al Principat d’Andorra.

-Que és determini el procediment per tal de complir amb les obligacions previstes a l’article 26 de la LBOT.

Contestació

El Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, a l’article 6, apartat 1, estableix que:

«Article 6. Obligats tributaris

1. Són obligats tributaris de l’impost, quan tinguin la seva residència en territori andorrà:

a) Les persones jurídiques.

b) Les institucions d’inversió col·lectiva incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà.

c) Entitats públiques i parapúbliques i de dret públic».

D’altra banda, el Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, a l’article 7, apartat 1, estableix que:

«Article 7. Residència fiscal i domicili fiscal

1. Es consideren residents fiscals en territori andorrà les entitats en les quals es doni algun dels requisits següents:

a) Que s’hagin constituït conforme a les lleis del Principat d’Andorra.

b) Que tinguin el seu domicili social al Principat d’Andorra.

c) Que tinguin la seva seu de direcció efectiva en territori del Principat d’Andorra. A aquest efecte, s’entén que una entitat té la seva seu de direcció efectiva en territori del Principat quan hi radiquin o s’hi exerceixin la direcció general i el control de la producció del conjunt de les seves activitats o negocis.

d) Que hagin traslladat la seva residència al Principat d’Andorra, des del moment en què s’hagi perfeccionat el trasllat del seu domicili a Andorra, d’acord amb el que determina la legislació mercantil».

Vist el contingut dels articles anteriors, el Departament de Tributs i de Fronteres determina que si el consultant des de territori andorrà exerceix la direcció general i el control de la producció dels negocis de la societat constituïda a l’estranger, l’entitat en qüestió té la consideració de resident fiscal a Andorra i, consegüentment, és obligat tributari de l’impost sobre societats andorrà tributant per aquest impost.

